

Гварамиа: Россия готовит новую волну провокаций в Грузии

19.02.2020 13:47





«Россия готовит новую волну провокаций в Грузии» - так прокомментировал независимый эксперт Гоча Гварамиа прошедшую конференцию в Российском центре науки и культуры, функционирующий с декабря 20019 года в секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии в Грузии, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Со слов Гварамия, название которую озвучили по средству СМИ, реально ставила другие цели. Как заявил эксперт, даже по информации распространенной в аккаунте, секции в социальной сети Twitter, конференция являлась «пятой отчетно-выборочной». «Самое интересное, что помимо вновь созданного т.н. Российского центра науки и культуры, при секции российских интересов существует Координационного совета объединений российских соотечественников в Грузии (КСОРСГ). Этот центр, если учесть, что конференция была «пятой отчетно-выборочной», то существует и успешно работает на протяжении последних пять лет, координируя и финансируя работы пророссийских организаций. Такие громкие, и по сути не совсем понятные названия, как правило носят организации или объединения, которые фактический являются резидентурой спецслужб России, координируя работу собственной агентурной сети» - заявил Гварамиа.



Со слов Гварамиа, интерес вызывает распространенная информация о приезде для участия в этой конференции якобы представителя МИД РФ, главного советника Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Сергея Пшеничного, который с большей доли вероятности на самом деле является сотрудником спецслужб. По заявлению эксперта, Пшеничный скорее всего приехал для оглашения поставленных задач.



Как заявил Гоча Гварамиа - «…о провокационных планах России в Грузии и так понятно. Но главное, то, что в Кремле к осуществлению своих планов решили подключить и общины северокавказских народов, проживающих в Грузии. В частности, на конференции было принято решение принять в организацию КСОРСГ три новые организации – Дагестанская община Грузии, Институт Евразии и Союз Искра. Если с Институтом Евразии и с Союзом Искра и так все понятно, даже по их названиям, то Дагестанская община Грузии в этом списке вызывает больше опасений».



По словам эксперта – «…не трудно догадаться чем может обернуться ситуация, если эта община начнет открыто выступать и пропагандировать в Грузии политику Кремля. Такие действия вызовут протесты у большинства местного населения, и с легкой руки других агентов-провокаторов Кремля, ситуация перерастет в физическое противостояние. Чем это чревато, думаю легко догадаться».



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