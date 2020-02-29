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США и «Талибан» подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане
29.02.2020 19:38
США и «Талибан» подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Церемония подписания соглашения, предусматривающего вывод американских войск из Афганистана, состоялась в Дохе. В ней принял участие госсекретарь США Майк Помпео.
Согласно соглашению, США и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Со своей стороны талибы обязались, что не допустят существование террористических группировок в подконтрольных им районах страны.
Вторая фаза мирного процесса также предусматривает начало диалога между афганским правительством и талибами.
Американские войска находятся в Афганистане с 2001 года.
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