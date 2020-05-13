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МИД Грузии разберется с признанием соцсетью TikTok независимости оккупированных территорий


13.05.2020   14:50


По заявлению МИД Грузии, ведомство должным образом отреагирует на выделение в социальной сети TikTok оккупированных регионов Грузии в качестве независимых единиц.

В информации МИД говорится, что защита суверенитета и территориальной целостности страны является главным приоритетом внешнеполитического ведомства.

«МИД всегда реагирует на факты упоминания отдельными субъектами/организациями оккупированных регионов Грузии независимыми единицами. Существует ряд примеров, когда в результате работы внешнеполитического ведомства на различных сайтах была изменена ошибочная дефиниция в отношении оккупированных территорий.

Мы работаем и по вопросу социальной сети TikTok, и, как и в других предыдущих случаях, с целью исправить недостатки на данном сайте», - сказано в информации.

Для справки, на сайте TikTok оккупированные регионы Грузии указаны в качестве отдельных стран.

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