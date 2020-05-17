

Гахария: Высокое чувство ответственности наших граждан в борьбе с пандемией COVID19 бесценно

17.05.2020 19:41





Высокое чувство ответственности наших граждан в борьбе с пандемией COVID19 бесценно, - об этом в соцсети «Твиттер» написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Премьер также поделился статьей издания Washington Post, в которой говорится, что «в то время, как в соседней России бушует коронавирус, Грузия является островком спокойствия».



«Высокое чувство ответственности наших граждан, быстрые действия правительства и поддержка со стороны наших партнеров в борьбе с пандемией COVID19 бесценны», - пишет Гахария.



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