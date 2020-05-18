

Георгий Кахиани об оставлении Георгия Руруа под стражей

18.05.2020 14:46





Суд независим в принятии решений, - об этом заявил заместитель председателя парламента Грузии Георгий Кахиани в связи с решением Тбилисского городского суда, по которому один из дольщиков «Мтавари архи» («Главного канала») Георгий Руруа остается под стражей.



«Суд независим в принятии решений. Насколько известно, на этом этапе судом не вынесено окончательное решение, приговор в отношении него пока не оглашен. Речь шла лишь об изменении меры пресечения. Суд не удовлетворил это и в качестве меры пресечения вновь оставил заключение под стражу», - заявил Кахиани.



По его словам, процесс продолжается, и какое решение в конечном итоге примет суд станет известно в дальнейшем.



«На данном этапе, как видно, у суда не было оснований для изменения меры пресечения и было принято соответствующее решение», - отметил Георгий Кахиани.



Комментарий Георгия Кахиани распространяет пресс-служба парламента Грузии.



Напомним, что Тбилисский городской суд сегодня оставил Георгия Руруа под стражей. Судья не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения.



Для справки, Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября за преступление, предусмотренное 3-й и 4-й частями статьи 236 УК Грузии, что подразумевает противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. В качестве меры пресечения ему было избрано заключение под стражу.



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