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Угулава: Вано Мерабишвили партийно будет в «Национальном движении»


21.05.2020   11:20


По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили присоединится к «Национальному движению». Об этом Угулава сказал в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».

«В конечном итоге, партийно он будет в «Национальном движении». В какой форме и в качестве кого, это уже дело «Национального движения».

Разве я выдал тайну? Не думаю, чтобы это было большим секретом. По-моему, это всем было очевидно», - заявил Угулава.

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