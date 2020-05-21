

Угулава: Вано Мерабишвили партийно будет в «Национальном движении»

21.05.2020 11:20





По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили присоединится к «Национальному движению». Об этом Угулава сказал в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



«В конечном итоге, партийно он будет в «Национальном движении». В какой форме и в качестве кого, это уже дело «Национального движения».



Разве я выдал тайну? Не думаю, чтобы это было большим секретом. По-моему, это всем было очевидно», - заявил Угулава.



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