

В четырех регионах Грузии проведут эксперимент по развитию инфраструктуры

30.05.2020 17:14





Кабмин Грузии объявил первый конкурс в рамках программы интегрированного развития пилотных регионов страны в 2020-2022 годах, - сообщает пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры страны.



Она подразумевает финансирование целевых мероприятий в четырех регионах Грузии: Кахетия, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети.



Программа призвана увеличить доступ к государственным услугам и их качество, сократить бедность и, в конечном итоге, постепенно искоренить социальное и экономическое неравенство между Тбилиси и пилотными регионами.



Правительство уже объявило конкурс на проекты стоимостью 5 млн лари.



Окончательно решение по проектам будет принимать Областной консультационный совет соответствующего региона.



Проекты, представленные муниципалитетами, предусматривают также развитие местной инфраструктуры, обновление государственных зданий для туризма или других услуг, восстановление объектов культурного наследия, а также улучшение дорожной инфраструктуры.



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