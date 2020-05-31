

CNN: Грузия откроется для иностранных гостей с 1 июля

31.05.2020 16:26





С 1 июля Грузия начнет принимать международных туристов, — сообщает CNN, отмечая, что до пандемии в Грузии наблюдался подъём туризма.



«Пять миллионов гостей в 2019 году, что на 7% больше, чем в 2018 году. Однако в марте 2020 года страна из-за кризиса была вынуждена закрыть зимние курорты и запретила въезд в страну всем иностранным путешественникам. Правительство, движимое желанием возродить туристический сектор, заявляет, что с 1 июля страна откроется для иностранных гостей. Официальные лица страны обнародовали антикризисный план, который включает три этапа, в том числе маркетинговую кампанию, направленную на популяризацию Грузии как «безопасного туристического направления.



На втором этапе откроется внутренний туризм в специальных «безопасных» туристических зонах, а на последнем этапе будут открыты границы и возобновлены полеты по некоторым направлениям», — отмечает CNN.



«Мы переходим к третьему этапу реагирования на коронавирус, который подразумевает дальнейшее управление экономическим кризисом и разработку плана восстановления различных секторов», — приводит CNN заявление премьер-министр Грузии Георгия Гахария.



Сектор туризма станет первым, который затронут эти антикризисные меры», — отмечает CNN.





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