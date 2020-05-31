

Гахария: Успех Грузии в рейтинге безопасного туризма – заслуга врачей, полиции и рядовых граждан

31.05.2020 18:59





Попадание Тбилиси и Батуми в список самых безопасных туристических направлений Европы – это заслуга рядовых граждан Грузии, врачей и полиции. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на праздничном мероприятии по случаю Дня полиции.



По словам Гахария, Грузия смогла сделать то, что не получилось у экономически более сильных стран. Одновременно он отметил, что необходимо продолжить эффективный контроль заболевания, чтобы сохранить статус безопасной страны.



«Инфицированных людей необходимо быстрое выявлять, быстро лечить и быстрое возвращать в общество. Только так мы сможем добиться успеха в контроле вируса, но вирус должен победить весь мир, глобально. Отдельно взятое государство ничего не может сделать. Грузия должна преуспеть в эффективном контроле вируса, а эффективный контроль – это функция полиции совместно с врачами. Это чрезвычайно важно. Этот эффективный контроль позволяет нам постепенно открыть экономику, чтобы мы жили нормально – приезжали туристы, люди ходили на работу, продолжилось строительство и так далее. В этом очень важна ваша роль», — сказал Гахария, обращаясь к полицейским.



Сразу два города Грузии попали в рейтинг самых безопасных туристических направлений Европы в 2020 году. Список, составленный авторитетным трэвел-ресурсом European Best Destinations (EBD), возглавил Тбилиси, а Батуми занял седьмую строчку. В целом в рейтинге EBD перечислено 20 направлений, «наименее затронутых COVID-19».



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