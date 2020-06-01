

Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении

01.06.2020 20:49





Грузия не сможет открыть границу для туристов из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, в том числе из Армении, – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире телекомпании «Пирвели».



«В первую очередь туристы будут из «зелёных» стран. Департамент туризма работает в этом направлении. Будут оформлены двусторонние соглашения со странами с минимальным риском. Разрабатываются и определённые процедуры – какой тест должен пройти турист до прибытия. Многие страны уже ввели эти правила. Например, наши граждане, которые едут в Турцию на лечение, должны пройти ПЦР-тест не ранее, чем за 48 часов [до пересечения границы]. Также уже после пересечения границы в Грузии над туристами будет проводиться определённое наблюдение», – заявил он.



Ранее сообщалось, что Грузия может запустить «безопасный коридор» для туристов из Израиля, Австрии, Чехии и Украины



Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 210, в общем составив 9492. Среди инфицированных - премьер-министр страны Никол Пашинян и члены его семьи.



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