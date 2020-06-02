

TI: владельцы гостиниц пожертвовали «Мечте» 65 000, правительство оформило 277 000 контрактов

02.06.2020 18:30





TI: владельцы гостиниц пожертвовали «мечте» 65 000, правительство оформило 277 000 контрактов

Согласно материалам, опубликованным неправительственной организацией «Международная прозрачность – Грузия», владельцы гостиницы «Эдем Кварели», находящейся в Кахетии, в период с 20 по 23 марта пожертвовали «Грузинской мечте» 65 000 лари. После этого, в течение нескольких дней по упрощенной процедуре закупок, правительство подписало договор с гостиницей на 277 300 лари.



Речь идет о периоде пандемии коронавируса, во время которого национальная администрация туризма начала использовать различные гостиницы в качестве карантинных пространств. Одной из гостиниц как раз была «Эдем Кварелии», в которую должны были быть размещены граждане Грузии из зон повышенного риска.



Правительственное ведомство заключило договор с гостиницей сроком на 2 месяца, всего на 45 номеров.

20 марта текущего года директор и владелец доли ООО «Зимо» Зураб Кикнадзе, пожертвовал 25 000 лари;

Еще один владелец доли компании Илья Кавтврвдзе, 20 и 23 марта пожертвовал «Грузинской мечте» в общей сложности 13 000 лари;



Также один из владельцев доли Леван Маршания, 23 марта пожертвовал «Грузинской мечте» 5 000 лари;

Другой владелец доли компании Гия Уротадзе, 20 и 23 марта пожертвовал «Грузинской мечте» 17 000 лари.



Именно после этих пожертвований, через несколько дней правительственное ведомство подписало договор с гостиницей на сумму 277 300 лари.



По информации организации, в 2013-2019 годах были оформлены упрощенные закупки на сумму 400 000 лари.



Лица, связанные с ООО «Эдем Кварелии» в 2019-2020 годах пожертвовали «Грузинской мечте» в общей сложности 235 000 лари. А компания «Зимо» в 2012-2019 гг. путем прямых закупок оформило с правительственными ведомствами 49 договоров на сумму 19 млн. лари», - говорится в опубликованном материале организации.





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