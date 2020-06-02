

Турнава: Грузия является безопасным направлением

02.06.2020 19:38





Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава ознакомилась в Тбилисском международном аэропорту с процессом подготовки к возобновлению полетов и безопасного передвижения пассажиров. Как сообщают в министерстве экономики, с процессом также ознакомились глава «Объединения аэропортов Грузии» Тамар Арчуадзе и руководитель Агентства гражданской авиации Леван Каранадзе.



Оператор аэропорта, компания «ТАВ Джорджия» уже обеспечила на месте все требования Минздрава Грузии и международных стандартов, необходимые для безопасного перемещения пассажиров, в том числе, на входах установлены аппараты для дезинфекции рук, специальные видеосканеры для измерения температуры пассажиров. Также терминалы прилета и вылета помечены специальными стикерами безопасной дистанции, а на стойках регистрации появились защитные щиты, чтобы не происходило прямого контакта между пассажирами и сотрудниками аэропорта.



По заявлению министра экономики, как известно, с 1 июля Грузии планирует принимать иностранных гостей.



«Поэтому важно, чтобы вся инфраструктура, в том числе, международные аэропорты, были готовы в соответствии с международными стандартами, и отвечали всем эпидемиологическим нормам безопасности, чтобы максимально безопасно как принимать туристов, так и обеспечить вылет наших граждан», - отметила Натия Турнава.



По ее словам, компания- оператор Тбилисского международного аэропорта проделала большую работу, чтобы обеспечить соблюдение стандартов на самом высоком уровне при всех процедурах. «Практически мы в очередной раз доказываем, что Грузия это безопасное направление. И это касается не только нашей туристической индустрии, но и аэропортов», - заявила Натия Турнава.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







