

«Mtavari Arkhi»: Георгий Гахария покидает пост премьер-министра

03.06.2020 15:54





Премьер-министр Гиоргий Гахария покидает свой пост - вчера состоялась встреча Бидзины Иванишвили и Гахария. Об этом сообщает телеканал «Mtavari Arkhi».



По информации канала, на этой встрече неофициальный правитель страны потребовал отставки премьер-министра, на что получил отказ от Гахария.



Тем не менее, по информации источника канала, решение о том, что Гиоргий Гахария больше не будет премьер-министром в годовщину ночи Гаврилова 20 июня, было окончательно принято.



На должность нового премьер-министра рассматриваются три кандидатуры – руководителя СБУ Григол Лилуашвили, министра юстиции Теа Цулукиани и министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.



В канцелярии правительства эту информацию не подтверждают. По их словам, премьер-министр находится в здании и проводит рабочие встречи.



Об ожидаемых изменениях в правительстве, в том числе и о возможной отставке премьер-министра с занимаемой должности, впервые рассказал в своей авторской программе «Главные акценты» генеральный директор «Mtavari Arkhi» Ника Гварамия.



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