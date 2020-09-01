

Как [не] реагируют власти Грузии на деятельность проросийской партии



NetGazeti.ge 01.09.2020 10:55







Однако опубликованные на этой неделе материалы журналистской платформы «Досье», [подлинность не подтверждена], в соответствии с которыми лица связанные с Фондом президента России и Службы безопасности РФ проводят предвыборные консультации с «Альянсом патриотов Грузии» [АПГ], не стали достаточным поводом для начала расследования.



Что пишет «Досье»



Кремль, похоже, делает ставку на «Альянс патриотов Грузии», члены которого активно критикуют НАТО и США. Согласно документам «Досье», перед выборами с АПГ проводят консультации лица, связанные с правительством России, а их деятельность доводится до сведения государственных структур.



, что партия получила от РФ 8 миллионов долларов для финансирования своего участия в выборах 2020 года. В статье не уточняется конкретно, кто платит и были ли эти деньги уже выплачены. Помимо этого, 700 000 долларов, были выплачены за услуги политтехнологов.



«Досье» получило рабочие документы, аналитические отчеты, финансовые оценки, предвыборные инструкции, а также оперативную информацию о предвыборных планах и бюджете «Альянса патриотов Грузии».



Был составлен многомиллионный бюджет предвыборного финансирования, отредактированы предвыборные видеоролики АПГ.



В то же время издание сообщает, что АПГ наняли политтехнолога Сергея Михеева и Московскую компанию POLITSECRETS для продвижения партии.



Согласно «Досье», Михеева в свою очередь курируют подчиненные генерала Чернова — полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышев.



Ответ «Альянса патриотов Грузии»



АПГ не признает какую-либо связь с POLITSECRETS и отрицает подлинность материалов, опубликованных «Досье»; подтверждает сотрудничество с другой российской консалтинговой компанией, которую не называет; заявляет, что ведет аналогичное сотрудничество с четырьмя американскими и двумя израильскими компаниями.



«Мы сотрудничаем с другими организациями, но не с этими людьми [POLITSECRETS], о которых вы мне рассказываете. Это абсолютная ложь — все, что было опубликовано. И тот скрин, по бюджету «Альянса патриотов», это даже не близко к правде», — сказал Netgazeti политический секретарь АПГ Гоча Тевдорадзе.



Без расследования



25 августа Элене Хоштария, мажоритарный кандидат от партии «Европейская Грузия», подала иск в прокуратуру с требованием провести расследование возможного финансирования АПГ из России.



«Это преступление — эта партия действует против страны, шпионаж, получение финансирования от оккупанта. Не могу назвать все квалификации, для этого в стране есть прокуратура, которая, должна приступать к расследованию подобных дел, без каких либо предварительных исков. Здесь приведены цитаты, прямые инструкции со стороны России», — сказала Хоштария, добавив, что расследование этого дела станет тестом для «Грузинской мечты».



Между тем, лидеры правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что вопрос о возможном финансировании «Альянса патриотов» со стороны России, должен быть изучен соответствующими структурами и в этой связи не должно быть вопросов.



Как сообщили Netgazeti в прокуратуре Грузии, они рассмотрели заявление Элене Хоштария с просьбой начать расследование возможного финансирования политического союза граждан Альянса патриотов и возможной помощи через PR-стратегии, со стороны иностранного государства.



«Служба государственного аудита осуществляет мониторинг законности и прозрачности финансовой деятельности партии. На основании указанного, заявление поступившее в Генеральную прокуратуру , было перенаправлено в Службу государственного аудита», — сказали в прокуратуре.



В службе аудита говорят, что на данном этапе изучают материалы «Досье» и если их подлинность будет подтверждена, будет определена форма реагирования в рамках установленного мандата.



Что касается Службы безопасности Грузии, то в ведомстве не комментируют вопрос, связанный с АПГ.



Служба госаудита, куда прокуратура направила заявление Элене Хоштария, контролирует только финансы политических партий.



По оценке представителя грузинского отделения Transparency International Левана Натрошвили, интерпретация прокуратуры о том, что это дело подпадает только под юрисдикцию Госаудита, неверна, поскольку информация приведенная изданием «Досье», если она является подлинной, подпадает как минимум под две статьи Уголовного Кодекса Грузии:



1. Статья 194 — Легализация доходов, полученных преступным путем (отмывание денег)



2. Статья 319 «Помощь иностранному государству, иностранной организации, или организации, подчиненной иностранному контролю, во враждебной деятельности».



Российские наративы в грузинской политике



Основательницей POLITSECRETS является Вера Блашенкова, как пишет «Досье» в полученных документах указывается, как Блашенкова детально разъясняла «Альянсу патриотов», как привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей, как отбирать голоса у других политических партий — «Национального движения», «Европейской Грузии» и «Грузинской мечты», как разжигать протестные настроения.



«Досье» приводит инструкции, которые были адресованны АПГ из Москвы в преддверии выборов.



Например в графе «Протестные настроения» читаем:



«Поддерживать рост протестных настроений означает, что в наших интересах рост общественного недовольства, даже если это также выгодно ЕНД/ЕГ и совсем невыгодно ГМ. Именно поэтому мы продолжаем говорить о текущих проблемах (что делают представители АПГ) + говорим о будущих проблемах и возможных ухудшениях ситуации, если все останется как есть (к власти придет ГМ) или власть опять захватят ЕНД/ЕГ по сговору с американцами.



Пример: Если мы не изменим политическую систему, уже под Новый год нас ждет виток безработицы и отток населения. Грузины опять станут нелегальными мигрантами в ЕС.



Пример: Если придет к власти ЕНД/ЕГ [НацДвижение/Мечта], Россия направит турпоток в Турцию, будет поощрять шаги Сухуми и Цхинвали по дистанцированию и вхождению в состав РФ.



Пример: Чтобы получить материальную помощь от американцев, их сторонники согласятся на эксперименты с детьми под видом «раннего сексуально воспитания», развития толерантного отношения к ЛГБТ и пр. (как мы поняли, это уже делается АПГ)».



Другой раздел посвящен распространению информации о других партиях с целью манипулирования избирателями:



«Расскажите избирателям о представителях «Европейской Грузии», «Единого Национального движения», «Грузинской мечты» — что они едят, что пьют, во что одеваются, на каких машинах ездят, где отдыхают, где учатся их дети, где их лечат, какие у них банковские счета, сколько стоят их драгоценности, антиквариат, картины. Продемонстрируйте на фоне общей бедности в стране, что цена одной покрышки их машины, равна 6-месячной зарплате одного продавца; Стоимость одного старинного стула в их доме, равна стоимости дома среднего гражданина»…



В разделе о расколе электората оппозиционных партий, можно прочесть следующее: «Наша задача проводить в жизнь ключевую мысль — оппоненты агрессивны и порождают агрессию, они не способны договариваться, они ненавидят друг друга и предадут в любой момент».



Тамар Кинцурашвили, чей «Фонд развития медиа», с 2015 года следит за распространением антизападных нарративов в Грузии:



Мы называли АПГ распространителем антизападных нарративов, которые совпадают с посланиями пророссийских акторов. А в 2016 году, войдя в парламент, они стали открыто говорить о необходимости вести переговоры с Россией. Они пытаются направить общественное мнение против НАТО, на основе исторической травмы они пытаются разжечь антитурецкие настроения и таким образом сместить акцент с российской оккупации на Турцию. Это открыто кремлевская партия».



По словам Тамар Кинцурашвили, Россия хорошо осознает уязвимость грузинского общества и ведет гибридную войну, привлекая местных акторов. Заинтересованность и готовность России вмешиваться во внутренние дела и выборы других государств не новость. Оккупация Россией территорий Грузии признана серьезной угрозой безопасности. В своих годовых отчетах Служба государственной безопасности обычно ссылается на различные операции, которые Россия проводит для получения влияния в Грузии.Однако опубликованные на этой неделе материалы журналистской платформы «Досье», [подлинность не подтверждена], в соответствии с которыми лица связанные с Фондом президента России и Службы безопасности РФ проводят предвыборные консультации с «Альянсом патриотов Грузии» [АПГ], не стали достаточным поводом для начала расследования.Кремль, похоже, делает ставку на «Альянс патриотов Грузии», члены которого активно критикуют НАТО и США. Согласно документам «Досье», перед выборами с АПГ проводят консультации лица, связанные с правительством России, а их деятельность доводится до сведения государственных структур. «Досье» пишет , что партия получила от РФ 8 миллионов долларов для финансирования своего участия в выборах 2020 года. В статье не уточняется конкретно, кто платит и были ли эти деньги уже выплачены. Помимо этого, 700 000 долларов, были выплачены за услуги политтехнологов.«Досье» получило рабочие документы, аналитические отчеты, финансовые оценки, предвыборные инструкции, а также оперативную информацию о предвыборных планах и бюджете «Альянса патриотов Грузии».Был составлен многомиллионный бюджет предвыборного финансирования, отредактированы предвыборные видеоролики АПГ.В то же время издание сообщает, что АПГ наняли политтехнолога Сергея Михеева и Московскую компанию POLITSECRETS для продвижения партии.Согласно «Досье», Михеева в свою очередь курируют подчиненные генерала Чернова — полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышев.АПГ не признает какую-либо связь с POLITSECRETS и отрицает подлинность материалов, опубликованных «Досье»; подтверждает сотрудничество с другой российской консалтинговой компанией, которую не называет; заявляет, что ведет аналогичное сотрудничество с четырьмя американскими и двумя израильскими компаниями.«Мы сотрудничаем с другими организациями, но не с этими людьми [POLITSECRETS], о которых вы мне рассказываете. Это абсолютная ложь — все, что было опубликовано. И тот скрин, по бюджету «Альянса патриотов», это даже не близко к правде», — сказал Netgazeti политический секретарь АПГ Гоча Тевдорадзе.25 августа Элене Хоштария, мажоритарный кандидат от партии «Европейская Грузия», подала иск в прокуратуру с требованием провести расследование возможного финансирования АПГ из России.«Это преступление — эта партия действует против страны, шпионаж, получение финансирования от оккупанта. Не могу назвать все квалификации, для этого в стране есть прокуратура, которая, должна приступать к расследованию подобных дел, без каких либо предварительных исков. Здесь приведены цитаты, прямые инструкции со стороны России», — сказала Хоштария, добавив, что расследование этого дела станет тестом для «Грузинской мечты».Между тем, лидеры правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что вопрос о возможном финансировании «Альянса патриотов» со стороны России, должен быть изучен соответствующими структурами и в этой связи не должно быть вопросов.Как сообщили Netgazeti в прокуратуре Грузии, они рассмотрели заявление Элене Хоштария с просьбой начать расследование возможного финансирования политического союза граждан Альянса патриотов и возможной помощи через PR-стратегии, со стороны иностранного государства.«Служба государственного аудита осуществляет мониторинг законности и прозрачности финансовой деятельности партии. На основании указанного, заявление поступившее в Генеральную прокуратуру , было перенаправлено в Службу государственного аудита», — сказали в прокуратуре.В службе аудита говорят, что на данном этапе изучают материалы «Досье» и если их подлинность будет подтверждена, будет определена форма реагирования в рамках установленного мандата.Что касается Службы безопасности Грузии, то в ведомстве не комментируют вопрос, связанный с АПГ.Служба госаудита, куда прокуратура направила заявление Элене Хоштария, контролирует только финансы политических партий.По оценке представителя грузинского отделения Transparency International Левана Натрошвили, интерпретация прокуратуры о том, что это дело подпадает только под юрисдикцию Госаудита, неверна, поскольку информация приведенная изданием «Досье», если она является подлинной, подпадает как минимум под две статьи Уголовного Кодекса Грузии:1.— Легализация доходов, полученных преступным путем (отмывание денег)2.«Помощь иностранному государству, иностранной организации, или организации, подчиненной иностранному контролю, во враждебной деятельности».Основательницей POLITSECRETS является Вера Блашенкова, как пишет «Досье» в полученных документах указывается, как Блашенкова детально разъясняла «Альянсу патриотов», как привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей, как отбирать голоса у других политических партий — «Национального движения», «Европейской Грузии» и «Грузинской мечты», как разжигать протестные настроения.«Досье» приводит инструкции, которые были адресованны АПГ из Москвы в преддверии выборов.Например в графе «Протестные настроения» читаем:«Поддерживать рост протестных настроений означает, что в наших интересах рост общественного недовольства, даже если это также выгодно ЕНД/ЕГ и совсем невыгодно ГМ. Именно поэтому мы продолжаем говорить о текущих проблемах (что делают представители АПГ) + говорим о будущих проблемах и возможных ухудшениях ситуации, если все останется как есть (к власти придет ГМ) или власть опять захватят ЕНД/ЕГ по сговору с американцами.: Если мы не изменим политическую систему, уже под Новый год нас ждет виток безработицы и отток населения. Грузины опять станут нелегальными мигрантами в ЕС.: Если придет к власти ЕНД/ЕГ [НацДвижение/Мечта], Россия направит турпоток в Турцию, будет поощрять шаги Сухуми и Цхинвали по дистанцированию и вхождению в состав РФ.Пример: Чтобы получить материальную помощь от американцев, их сторонники согласятся на эксперименты с детьми под видом «раннего сексуально воспитания», развития толерантного отношения к ЛГБТ и пр. (как мы поняли, это уже делается АПГ)».Другой раздел посвящен распространению информации о других партиях с целью манипулирования избирателями:«Расскажите избирателям о представителях «Европейской Грузии», «Единого Национального движения», «Грузинской мечты» — что они едят, что пьют, во что одеваются, на каких машинах ездят, где отдыхают, где учатся их дети, где их лечат, какие у них банковские счета, сколько стоят их драгоценности, антиквариат, картины. Продемонстрируйте на фоне общей бедности в стране, что цена одной покрышки их машины, равна 6-месячной зарплате одного продавца; Стоимость одного старинного стула в их доме, равна стоимости дома среднего гражданина»…В разделе о расколе электората оппозиционных партий, можно прочесть следующее: «Наша задача проводить в жизнь ключевую мысль — оппоненты агрессивны и порождают агрессию, они не способны договариваться, они ненавидят друг друга и предадут в любой момент»., чей «Фонд развития медиа», с 2015 года следит за распространением антизападных нарративов в Грузии:Мы называли АПГ распространителем антизападных нарративов, которые совпадают с посланиями пророссийских акторов. А в 2016 году, войдя в парламент, они стали открыто говорить о необходимости вести переговоры с Россией. Они пытаются направить общественное мнение против НАТО, на основе исторической травмы они пытаются разжечь антитурецкие настроения и таким образом сместить акцент с российской оккупации на Турцию. Это открыто кремлевская партия».По словам Тамар Кинцурашвили, Россия хорошо осознает уязвимость грузинского общества и ведет гибридную войну, привлекая местных акторов.



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