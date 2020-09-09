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Народный защитник Грузии призвала расследовать поступающие журналистам угрозы
09.09.2020 15:03
Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась в МВД в связи с угрозами, которые стали поступать в адрес журналистов «Общинного радио Панкиси». Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба аппарата народного омбудсмена.
«Также в МВД должны оценить риски вмешательства в журналистскую деятельность — процитировали в пресс-службе Ломджария. — и принять необходимые меры для обеспечения безопасных условий труда для сотрудников панкисского радио».
Ранее журналисты «Общинного радио Панкиси» сообщили о том, что в селе Дуиси Панкисского ущелья (Ахметский муниципалитет, Кахетия) прошли митинги, на которых участники грозились разгромить офис радиостанции. Организаторами митинга журналисты назвали английский Фонд имени Родди Скотта и местные радикальные группировки.
Проживающие в регионе люди были недовольны, что освещение на радио темы об избиении отца и сына за то, что они ходили в шортах, способствовало задержанию троих подозреваемых. Также высказывались претензии в адрес журналистов по поводу «необъективного» освещения расследования убийства Висури Мутошвили, которое, как полагают, связано с конфликтом между двумя местными семьями из-за строительства ГЭС.
Стоит отметить, что «Общинное радио Панкиси» начало работать в 2016 году. Его офис находится в селе Дуиси.
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