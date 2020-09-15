

Глава МИД Грузии встретился с сопредседателями Женевских переговоров

15.09.2020 19:31





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел сегодня встречу с находящимися с визитом в Грузии сопредседателями Женевских международных переговоров со стороны ЕС, ООН и ОБСЕ.



По информации МИД, «министр иностранных дел выразил обеспокоенность участившимися провокациями со стороны России, которые угрожают миру и стабильности во всем регионе и ограничивают фундаментальные права местного населения».



В то же время, по сообщению ведомства, Давид Залкалиани остро поднял вопрос о незаконных задержаниях и похищениях граждан Грузии, а также о продолжающемся процессе т.н бордеризации в окрестностях сел Атоци, Земо-Никози и Хурвалети, — сообщает Общественное телевидение.



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