

Талаквадзе: Чем больше успехов добивается Грузия, тем больше Россия пытается этому помешать

21.09.2020 17:53





Нормализация двухсторонних отношений с Россией возможна после того, как произойдет деоккупация наших территорий и российские солдаты, которые незаконно находятся в двух регионах Грузии, покинут территорию нашей страны. Только после этого можно будет говорить о нормализации наших отношений, — об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



По словам председателя парламента, до сих пор со стороны России не было принято ни одного значимого политического решения по выполнению соглашения о прекращении огня.



По его словам, чем больше успехов достигает Грузия, тем больше Россия пытается помешать этим успехам, в том числе путем дезинформации.



В то же время, по словам Арчила Талаквадзе, власти делают все, чтобы люди имели объективную информацию и принимали осознанные решения.



«Что касается существующих на сегодня форматов, то это Женевский формат, международные форматы, где у нас есть обсуждение разных важных вопросов — мы видим, что со стороны России не было ни одного значимого решения ни в связи с пунктом о прекращении огня, ни по другим вопросам, соответственно, только заявления не меняют того тяжелого фона, который, к сожалению, есть у нас в обоих оккупированных регионах — это тяжелые нарушения прав человека, те инциденты и провокации, которые происходят регулярно. Что касается возможных интересов России в Грузии, то, конечно, не новость, что Россия пытается помешать нашему демократическому развитию — чем больше успехов добивается наша страна, тем больше Россия пытается помешать этому успеху. Она делает это путем дезинформации, активизируя связанные с ней группы, в том числе в политике. Власти и наша политическая команда, придерживающаяся четко определенной прозападной политики, делают все возможное, чтобы у людей была объективная информация и они принимали осознанные решения. Дезинформация не повлияет на решение нашего общества», — заявил Арчил Талаквадзе.



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