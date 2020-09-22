

Гия Хухашвили: В Грузии незрелая политическая элита

22.09.2020 17:53





Оппозиция находится на грани разрушения мостов, что еще раз свидетельствует о том, что, к сожалению, у нас незрелая политическая элита – об этом заявил «Интерпрессньюс» политический эксперт Гия Хухашвили.



Как отметил Хухашвили в своей оценке предвыборного процесса, оппозиция дает избирателям ощущение, что в политике этой страны есть только две силы - Саакашвили и Иванишвили, и только между ними можно сделать выбор.



«Когда основная полемика идет между оппозиционными партиями, это создает комфорт властям для того, чтобы с одной стороны проводить избирательную кампанию в мирной обстановке, а с другой стороны вытянуть руку и сказать – «пожалуйста, я не нравлюсь, но кто они такие». Этим посланием управлять процессом. По политической логике как бы понятно почему идет этот процесс. Кроме того, что оппозиция оппонирует перед властями, у них есть моменты внутренней конкуренции, а внутренняя конкуренция подталкивает их к определенной критике. Иногда они перебарщивают и все проходит на грани разрушения мостов, что еще раз свидетельствует о том, что у нас, к сожалению, не зрелая политическая элита. Несмотря на то, что у них длинная политическая биография, похоже, как будто они ничему не учатся.



Их истеричное реагирование на те же заявления Саакашвили выглядит очень смешно и имеет обратный результат. Если их задача состоит в том, чтобы обеспечить поражение двухполюсности, интерпретируя и распространяя все заявления Саакашвили, то на самом деле они получают противоположный результат, способствуя инициированию двухполюсности. Систематичное нападение, систематичное обсуждение высказываний Саакашвили дает избирателям ощущение, что в политике этой страны всего два центра силы - Саакашвили и Иванишвили, и только между ними можно сделать выбор. Все остальные - не участники политического процесса, а комментаторы политического процесса», - заявил Хухашвили.



Кроме того, Хухашвили отметил, что власти больше не смогут запугать народ Михеилом Саакашвили, поскольку это просроченная недействительная политическая технология, реальный эффект от которой ничтожен.



«Саакашвили провоцирует этот процесс и ничего не теряет, наоборот, он выигрывает. В конечном итоге даже негатив на завершающей стадии политического процесса может сработать в его пользу. Фактически представляют центром силы. Этими нападениями оппозиция обогащает Саакашвили и Иванишвили, а сама теряет. Это проявление слабости. Если задачей оппозиции является превенция биполярности, чтобы политический процесс не остался биполярным, их тактика должна быть направлена против того, что они делают. Политическая технология «Волк идет», с помощью которой власти получили результат на предыдущих выборах, теперь работать не будет. Власти больше не смогут запугивать людей с помощью Саакашвили, это просроченная недействительная политическая технология, реальный эффект от которой ничтожен», - заявил Хухашвили в беседе с «Интерпрессньюс».





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