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Гахария: Учащиеся начальных классов должны вернуться в классы
24.09.2020 13:25
На сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета будут обсуждаться этапы восстановления учебного процесса в стране.
Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
По словам Гахария, с учетом рисков, точечными ограничениями, в стране должна восстановиться нормальная жизнь, в том числе дети должны вернуться в классы.
«Сегодня у нас также будет совет, на котором мы обсудим этапы, с которых мы начнем восстанавливать учебный процесс в стране, потому что с учетом рисков, с учетом рисков, точечными ограничениями, в стране должна восстановится нормальная жизнь, в том числе должен восстановиться учебный процесс и ученики, особенно дети начальных классов, должны вернуться в классы», — заявил Гахария.
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