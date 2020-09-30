

Премьер-министр Грузии сделал заявление о военном противостоянии между Азербайджаном и Арменией

30.09.2020 15:20





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария распространяет заявление в связи с очередным военным противостоянием между Азербайджаном и Арменией.



«В результате очередного военного противостояния между Азербайджаном и Арменией сложилась сложная ситуация, есть множество жертв и, к сожалению, прекращение боевых действий и возобновление диалога пока не представляется возможным.



Мы все понимаем, что дальнейшая эскалация ситуации крайне негативно скажется на безопасности всего региона.



Мы вновь призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных акторов максимально использовать свои возможности, чтобы положить конец эскалации конфликта и возобновить диалог.



Как вам известно, наша страна имеет добрососедские отношения с обеими странами — Азербайджаном и Арменией.



Исторически, проживающие в Грузии наши азербайджанские и армянские сограждане, всегда играли важную роль в развитии и укреплении нашей страны, а также региона в целом. В то же время их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы могут превратить весь Южный Кавказ в пространство мира и развития.



В наших общих интересах как можно скорее установить мир в регионе. Грузия готова всячески поддержать этот процесс, в том числе провести встречу представителей конфликтующих сторон в Тбилиси с целью диалога», — заявил находящийся с официальным визитом в Брюсселе Георгий Гахария.





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