С момента внесения гроба Католикоса-Патриарха до его погребения будут звонить траурные колокола

21.03.2026 22:58





С момента внесения гроба с Католикосом-Патриархом Грузии Илии II в собор Сиони и до его погребения во всех действующих церквях Грузии будет звучать траурный колокольный звон.



«Вынос Католикоса-Патриарха всей Грузии из собора Самеба начнется в воскресенье, 22 марта, предположительно в 15:00, после чего процессия направится в собор Сиони», — говорится в заявлении Грузинского Патриархата.





