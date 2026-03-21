С момента внесения гроба Католикоса-Патриарха до его погребения будут звонить траурные колокола


21.03.2026   22:58


С момента внесения гроба с Католикосом-Патриархом Грузии Илии II в собор Сиони и до его погребения во всех действующих церквях Грузии будет звучать траурный колокольный звон.

«Вынос Католикоса-Патриарха всей Грузии из собора Самеба начнется в воскресенье, 22 марта, предположительно в 15:00, после чего процессия направится в собор Сиони», — говорится в заявлении Грузинского Патриархата.


