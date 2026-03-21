|
|
|
С момента внесения гроба Католикоса-Патриарха до его погребения будут звонить траурные колокола
21.03.2026 22:58
С момента внесения гроба с Католикосом-Патриархом Грузии Илии II в собор Сиони и до его погребения во всех действующих церквях Грузии будет звучать траурный колокольный звон.
«Вынос Католикоса-Патриарха всей Грузии из собора Самеба начнется в воскресенье, 22 марта, предположительно в 15:00, после чего процессия направится в собор Сиони», — говорится в заявлении Грузинского Патриархата.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна