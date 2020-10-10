

Дом юстиции Грузии меняет систему бронирования из-за мошенников

10.10.2020 14:44





Дом юстиции Грузии изменит систему предварительного бронирования визитов из-за фактов недобросовестного пользования указанным сервисом. Об этом говорится в заявлении ведомства.



В целях предотвращения распространения коронавируса с 5 мая Дом юстиции работает по принципу предварительного бронирования. Визит планируется на портале my.gov.ge. Гражданам присваивается идентификационный код, назначается время и место предоставления услуги. Выяснилось, что на новой системе зарабатывают десятки человек.



«Несколько лиц заранее забронировали десятки сервисов Дома юстиции, а затем за деньги отменили эти брони в пользу граждан, которые заранее не забронировали посещение. Указанные лица за деньги аннулировали недобросовестно сделанную ими бронь и на ее месте сделали новую, указав данные гражданина», — говорится в заявлении.



Для предотвращения подобных фактов Агентство цифрового управления уже несколько дней работает над обновлением программного обеспечения. С понедельника, 12 октября на портале my.gov.ge появятся обновления.



Если раньше идентификационный код присваивался каждой брони, то теперь номера будут выдавать конкретным людям, независимо от того, сколько заявок они оставили. Таким образом, идентификационным кодом сможет воспользоваться только гражданин, на имя которого была создана бронь.



В Доме юстиции заверили, что добросовестные пользователи не столкнуться с какими-либо проблемами при бронировании.



На этой неделе информация о мошеннической схеме с бронированием появилась в русскоязычном Telegram-канале «Тбилиси для людей и про людей». Сообщалось, что «помогалы» у Дома юстиции просят за свои услуги до 60 лари. При этом автор отметил, что все даты забронированы на месяц вперед и быстро получить некоторые услуги просто невозможно.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





