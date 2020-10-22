

Саакашвили: Грузия – гибрид бюджетных воров и криминалов

22.10.2020 12:54





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал захват заложников в городе Зугдиди и передачу преступнику выкупа в размере полумиллиона долларов. В видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook, Саакашвили заявил, что граждане Грузии испытывают чувство полной незащищенности.



«Такое нельзя было себе представить в Грузии даже во времена Шеварднадзе, не говоря уже о нашем времени. Такое невозможно представить ни в одной другой стране, по крайней мере, в хоть немного организованном государстве. Дело в том, что грузинское государство практически уничтожили, и вчера мы в этом убедились».



«Грузия больше не государство, Грузия – гибрид бюджетных воров и криминалов», - заявляет экс-президент.



По словам Саакашвили, инцидент в Зугдиди произошел из-за того, что полиция и спецслужбы были заняты контролем запланированной акции «Единого национального движения», не заботясь о безопасности граждан.



Бывший президент возложил ответственность за случившееся на лидера «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили. Заявив, что население страны заслуживает безопасности и жизни в нормальных условиях, Саакашвили призвал положить конец этой власти на предстоящих парламентских выборах.



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