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Саакашвили: Грузия – гибрид бюджетных воров и криминалов


22.10.2020   12:54


Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал захват заложников в городе Зугдиди и передачу преступнику выкупа в размере полумиллиона долларов. В видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook, Саакашвили заявил, что граждане Грузии испытывают чувство полной незащищенности.

«Такое нельзя было себе представить в Грузии даже во времена Шеварднадзе, не говоря уже о нашем времени. Такое невозможно представить ни в одной другой стране, по крайней мере, в хоть немного организованном государстве. Дело в том, что грузинское государство практически уничтожили, и вчера мы в этом убедились».

«Грузия больше не государство, Грузия – гибрид бюджетных воров и криминалов», - заявляет экс-президент.

По словам Саакашвили, инцидент в Зугдиди произошел из-за того, что полиция и спецслужбы были заняты контролем запланированной акции «Единого национального движения», не заботясь о безопасности граждан.

Бывший президент возложил ответственность за случившееся на лидера «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили. Заявив, что население страны заслуживает безопасности и жизни в нормальных условиях, Саакашвили призвал положить конец этой власти на предстоящих парламентских выборах.

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