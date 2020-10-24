

Саакашвили: Иванишвили готовится к большой фальсификации выборов

24.10.2020 11:27





По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили готовится к большой фальсификации, а грузинский народ – к большой победе. Как заявил Саакашвили в видеообращении в ходе представления кандидата в мажоритарные депутаты в Кутаиси Григола Вашадзе, нынешние власти Грузии ничего нового создать и сделать не могут, зато в том, чтобы испортить, им нет равных.



По словам Саакашвили, позорным образцом «Грузинской мечты» остается нынешнее состояние Гелатского монастыря.



«Близится и начинается большая национальная волна… Ничего нового создать и сделать они не могут, зато в том, чтобы испортить, будь здоров, им нет равных.



Сейчас все разрушено, остановлено, все это является символом 8-летней неподвижности. У меня есть лишь одна амбиция – строительство, быстрое продвижение вперед. Хочу заново принести извинения за то, что мы оказались в таком положении, поскольку я вижу в этом и свою ответственность. Знаю, что 8 лет, которые мы потеряли, на нужно восполнить максимум за 2 года, поскольку мы всё должны делать в четыре, пять раз быстрее, и это так и будет», - завил Саакашвили.



По его словам, Бидзина Иванишвили готовится к фальсификации выборов.



«Разумеется, они готовятся прибегнуть к различным уловкам, Иванишвили готовится к большой фальсификации, однако грузинский народ готовится к большой победе. Речь идет не о партиях, а о том, быть или не быть Грузии», - заявил Саакашвили.



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