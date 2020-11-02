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«Альянс патриотов» отказывается входить в парламент
02.11.2020 17:49
«Альянс патриотов» отказывается от вхождения в парламент Грузии 10-го созыва. Об этом «IPN» сообщил член партии Гоча Тевдорадзе.
«Мы не собираемся входить в парламент этого созыва, поскольку выборы были тотально сфальсифицированы, они не выражают волеизъявления населения Грузии. Эти выборы тотально подделаны, мы устроим крупномасштабные акции. Требуем признать недействительными результаты этих выборов и провести повторные выборы», - заявил Гоча Тевдорадзе.
Для справки, по предварительным данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах «Альянс патриотов» получил 3.14% голосов, т.е. 4 мандата в парламенте 10-го созыва.
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