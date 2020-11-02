

У премьер-министра Грузии подтвержден коронавирус

02.11.2020 20:36





В результате тестирования у премьер-министра Георгия Гахария выявлен коронавирус.



Информацию об этом распространяет пресс-служба премьер-министра.



По их словам, Георгий Гахария чувствует себя хорошо и продолжит лечение на дому.



Как известно, 31 октября премьер-министр перешел в самоизоляцию, так как у него была длительная коммуникация с сотрудником охраны, у которого путем целевого выборочного тестирования диагностировали коронавирус.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





