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У премьер-министра Грузии подтвержден коронавирус
02.11.2020 20:36
В результате тестирования у премьер-министра Георгия Гахария выявлен коронавирус.
Информацию об этом распространяет пресс-служба премьер-министра.
По их словам, Георгий Гахария чувствует себя хорошо и продолжит лечение на дому.
Как известно, 31 октября премьер-министр перешел в самоизоляцию, так как у него была длительная коммуникация с сотрудником охраны, у которого путем целевого выборочного тестирования диагностировали коронавирус.
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