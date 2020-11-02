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У премьер-министра Грузии подтвержден коронавирус


02.11.2020   20:36


В результате тестирования у премьер-министра Георгия Гахария выявлен коронавирус.

Информацию об этом распространяет пресс-служба премьер-министра.

По их словам, Георгий Гахария чувствует себя хорошо и продолжит лечение на дому.

Как известно, 31 октября премьер-министр перешел в самоизоляцию, так как у него была длительная коммуникация с сотрудником охраны, у которого путем целевого выборочного тестирования диагностировали коронавирус.

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