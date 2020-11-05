

Кордзаия: Выборы были похищены

05.11.2020 15:11





Параллельно с акциями протеста, член оппозиционного объединения «Национальное движение — сила в единстве» Тамар Кордзаия заявила, что областные комиссий намеренно не рассматривают жалобы оппозиционных партий о нарушениях на недавних парламентских выборах.



«Сегодня областные комиссий начали рассматривать жалобы. Все перешло уже во вторую волну беззакония. Без какого-либо основания, по неправильной интерпретации закона областные комиссий не рассматривают жалобы политических партий о нарушениях. В ЦИК видимо догадались, что они в тупике и из-за масштаба нарушений не могут рассматривать жалобы», — сказала она.



Как отмечает Кордзаия, им не дают возможности докопаться до правды хотя бы проведением формальных процедур.



«Выяснилось, что представителям политических партий требуется дополнительное ходатайство, чтобы считаться уполномоченными субъектами и внести жалобу. В прошлом это было не так — почему вы поменяли практику?», — вопрошает политик.



«Сегодняшняя обстановка следующая — выборы похищены, а в эти минуты идет оформление этого похищения», — заключила Кордзаия.



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