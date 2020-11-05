

Активисты «наградили» главу ЦИК Грузии Тамар Жвания

05.11.2020 19:16





Сторонники оппозиции и гражданские активисты сегодня «наградили» главу ЦИК Грузии Тамар Жвания.



Символическую акцию они запланировали после заявления исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта». Ираклий Кобахидзе накануне сказал, что председателя ЦИК следует наградить «за проявленную стойкость».





Гражданские активисты подготовили для Тамар Жвания несколько «подарков», в том числе счёты, тетрадь по математике, а также пустой лист бумаги, на котором ей предложили написать заявление об отставке.



По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михеила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,17%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.

Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.



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