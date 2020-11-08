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Тысячи человек собрались в Тбилиси против фальсификации на выборах
08.11.2020 16:03
Тысячи человек собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, чтобы опротестовать итоги выборов 31 октября.
Автомобильное движение в центре города парализовано. Проспект Руставели в районе парламента занят протестующими. Пока что спикеры не начали обращения к собравшимся. Ожидается, что сегодня партии представят текст меморандума, где будет зафиксирована их общая позиция по поводу парламентских выборов.
Политики заранее собрали своих сторонников на разных локациях в Тбилиси, а после устроили шествие к месту проведения акции. На митинге мелькают флаги политических объединений, которые никогда прежде не сотрудничали друг с другом.
Присоединились к протесту и жители регионов. На акцию в Тбилиси приехали из Кутаиси, Поти, Зугдиди, Марнеули, Гори и других городов.
Еще одна тенденция сегодняшнего собрания – большое число американских флагов. Скорее всего, таким образом участники акции реагируют на результаты президентских выборов в США.
Как и обещали организаторы, все участники акции используют защитные маски.
К организации митинга был подключен практически весь оппозиционный спектр. Это десятки партий – как те, кто по итогам выборов проходит в парламент Грузии, так и те, кто набрал менее 1% голосов, необходимых для этого. Так, например, протестовать сегодня будут «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, «За справедливость» Эки Беселия и «Трибуна» Давида Чичинадзе.
Отказался присоединиться к митингу «Альянс патриотов Грузии». Единственная пророссийская партия, представленная в парламенте, планирует протестовать против фальсификаций на выборах обособленно. По итогам выборов «патриоты» набирают всего 3,14% голосов. Скорее всего, этого партии будет недостаточно даже для формирования собственной фракции.
Оппозиция не признает легитимность выборов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования.
Политики объявили о начале бессрочных протестов на масштабном митинге перед парламентом Грузии 1 ноября. В течение всей недели вместе со своими сторонниками и гражданскими активистами они требовали отставки Тамар Жвания у ЦИК Грузии, проводили автомобильные шествия и пикетировали здания окружных избирательных комиссий в Тбилиси и регионах.
Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов на выборах получила правящая партия «Грузинская мечта» — 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции «Национальное движение — Сила в единстве» — 27,17%.
Что касается одномандатных округов, то в 14 из них победу одержали кандидаты «Грузинской мечты» — в первом туре они набрали более 50%. Для выявления победителей в 16 остальных одномандатных округах 21 ноября в Грузии должен состояться второй тур выборов.
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