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Имнадзе: Закон не учитывает сезонных особенностей
09.11.2020 17:17
Заместитель руководителя Центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе комментируя разгон митинга с применением водометов заявил, что «закон не учитывает сезонные особенности».
Так Имнадзе ответил на вопрос журналиста, должны ли врачи сделать разъяснение насколько опасно использование водомётов в период пандемии коронавируса?
«Мы все ответственны перед законом. К сожалению, в законе не учтены сезонные особенности», — сказал Имнадзе.
Отвечая на аналогичный вопрос глава Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, заявил врачи аполитичны и не должны вмешиваться в политику.
Оппозиционные партии и группы гражданского сообщества Грузии заявляют, что парламентские выборы 31 октября были сфальсифицированы правительством, а окружные комиссии либо отказались рассматривать жалобы, либо рассматривают их формально. Поэтому они требуют проведения новых выборов и полного обновления состава ЦИК. 8 ноября оппозиция провела масштабный митинг на проспекте Руставели, а затем митингующие перешли к зданию ЦИК, где милиция установила заграждения.
Спецназ обстрелял из водомётов несколько десятков протестующих, собравшихся перед ЦИК, прежде чем к ним основной косяк демонстрантов с проспекта Руставели. В результате пострадали несколько человек, в том числе представители СМИ. Накануне местные и международные Неправительственные организации (НПО) заявили, что использование водомётов властями было непропорциональным и право людей на свободу собраний было нарушено. По мнению Народного защитника Нино Ломджария использование водомета в холодную погоду равносильно фактам жестокого обращения.
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