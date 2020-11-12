

IDFI: Решение правительства о введении комендантского часа противоречит Конституции

12.11.2020 21:03





IDFI призывает правительство Грузии не вводить ограничения на Covid-19, которые ущемляют свободу собраний и выражения мнений.



6 ноября 2020 года премьер-министр объявил, что ограничения свободы слова не будут применяться. Несмотря на это х на следующий день правительство Грузии объявило о введении комендантского часа с 9 ноября в семи крупных городах Грузии.



Здесь мы хотели бы ответить на пояснение правительства Грузии о том, что введенное ограничение не является комендантским часом. Комендантский час – это не что иное, как жесткое ограничение свободы передвижения. Введение всеобщего запрета на несанкционированное передвижение в 7 крупных городах страны, где проживает около 50% населения страны не может считаться точечной мерой. Введённое ограничение ничто иное как комендантский час – масштабная мера ограничения права, который согласно нормам Закона Грузии «О чрезвычайном положении», может применяться только во время чрезвычайного положения или войны.



Следует отметить, что объявленное решение до сих пор не оформлено соответствующим правовом актом правительства, а это означает, что комендантский час не может быть введен до 12 часов ночи сегодняшнего дня.



Если Правительство Грузии намерено принять решение Межведомственного координационного совета о введении комендантского часа, оно должно с достаточной ясностью указать, что это решение не распространяется на лиц, которые передвигаются согласно норме о свободе собраний и выражения мнения или присутствуют на месте собрания.



Следует отметить, что, как правило, введение комендантского часа только правительством, без участия законодательной власти, является нарушением Конституции Грузии. В то же время распространение масштабных ограничений свободы передвижения на текущие / планируемые манифестации усугубит и без того напряженную политическую ситуацию.



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