Глава МИД: Использование ОБСЕ в целях, не связанных с безопасностью, неприемлемо


06.12.2025   14:54


Грузия является страной-участницей ОБСЕ, у которой в этой организации есть повестка дня, связанная с вопросами безопасности, и любые попытки использовать эту организацию в иных целях, конечно, неприемлемы, - заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

Как отметила Мака Бочоришвили, международные организации не должны использоваться в политических целях конкретных групп.

«Грузия является страной-участницей ОБСЕ, у которой в этой организации есть повестка дня, связанная с вопросами безопасности, и любые попытки использовать эту организацию в иных целях, конечно, неприемлемы, и говорить об этом очень важно. Именно поэтому в рамках министериала я озвучила, что международные организации не должны использоваться в политических целях каких-либо конкретных групп. Конечно, для нас важно сотрудничество в рамках ОБСЕ, независимо от того, насколько эффективна эта организация. Для нас важны те принципы, на которых стоит организация, и, конечно, в этом контексте необходимо, чтобы вопрос Грузии всегда был в повестке дня. Швейцария примет председательство с января. Важно, чтобы своевременно состоялся визит в Грузию министра иностранных дел Швейцарии, как страны-председателя. Мы, разумеется, обсуждали с ним эти вопросы и ожидаем, что предстоящее председательство уделит должное внимание именно вопросам, связанным с вызовами безопасности», - заявила Мака Бочоришвили, комментарий которой распространила пресс-служба.


