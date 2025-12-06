Павленишвили: «Грузинская мечта» потратила на лоббистов в США значительные средства

Представитель «Национального движения» Ираклий Павленишвили заявил, что в США использование конкретных компаний для лоббистской деятельности является законным, и этими услугами пользовалась и «Грузинская мечта».



«В Америке использование конкретных компаний для лоббистской деятельности является законным. Этими услугами т пользовалась и «Мечта». Если они считали это преступлением, почему они делали то же самое? Поэтому нормально, когда конкретная лоббистская компания помогает вам налаживать контакты. В этом нет ничего незаконного или тайного, и это проверенная практика как в Америке, так и среди грузинских политических акторов. В частности, партия «Грузинская мечта» потратила очень большие деньги в этом направлении», — заявил Павленишвили.



На странице Министерства юстиции США «Fara» был опубликован документ, в котором говорится о деятельности лоббистской компании «Nelson Mullins», нанятой партией «Национальное движение». Согласно документу, «Национальное движение» посредством лоббистской группы ведет пиар-кампанию с июля 2025 года по сегодня. В документе говорится о встречах лоббистов со СМИ и журналистами. В список СМИ входят: Washington Examiner, Reuters, Newsmax, The Hill. Согласно документам, лоббистская группа, действующая от имени «Национального движения», провела встречи с офисами различных конгрессменов и сенаторов, а также коммуницировала с представителями администрации Трампа.



Примечательно, что ранее Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому «Национальное движение» наняло американскую лоббистскую фирму Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP за 360 000 долларов.







