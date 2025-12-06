|
Липартелиани и Джабниашвили завоевали бронзовые медали турнира Большого шлема в Токио
06.12.2025 16:43
Этер Липартелиани (57 кг) и Георгий Джабниашвили (90 кг) завоевали бронзовые медали турнира Большого шлема по дзюдо в Токио, Япония. На одном из самых престижных турниров Липартелиани победила француженку Сару-Леон Сисик , а Джабниашвили одолел итальянца Тициано Фальконе.
Илья Суламанидзе вышел в финал турнира в весовой категории 100 кг среди мужчин, где встретится с японцем Дота Араи в схватке за золотую медаль.