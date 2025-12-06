В Грузии завершился призыв на Национальную военную службу 2025 года

Призыв на Национальную военную службу по призыву 2025 года успешно завершён, план, заявленный Силами обороны, полностью выполнен. Более половины призывников добровольно изъявили желание служить в Национальной военной службе по призыву.



Призывники последнего, четвёртого набора 2025 года после медицинского обследования пройдут военную подготовку в Центре начальной подготовки имени Зазы Перадзе в Ахалкалаки. Перед отправкой в Ахалкалаки они собрались в районных отделениях воинского учёта, призыва и комплектования, где были проинструктированы военными.



В Центре начальной подготовки призывникам выдали военное снаряжение. В ходе 8-недельного курса начальной боевой подготовки призывники пройдут огневую, медицинскую, инженерную, организационно-тактическую подготовку, а также изучат технику связи и топографию.



После успешного завершения курса призывники примут присягу и, по территориальному принципу, пройдут восьмимесячную национальную военную службу в различных подразделениях Сил обороны.





