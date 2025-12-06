|
В Грузии завершился призыв на Национальную военную службу 2025 года
06.12.2025 16:46
Призыв на Национальную военную службу по призыву 2025 года успешно завершён, план, заявленный Силами обороны, полностью выполнен. Более половины призывников добровольно изъявили желание служить в Национальной военной службе по призыву.
Призывники последнего, четвёртого набора 2025 года после медицинского обследования пройдут военную подготовку в Центре начальной подготовки имени Зазы Перадзе в Ахалкалаки. Перед отправкой в Ахалкалаки они собрались в районных отделениях воинского учёта, призыва и комплектования, где были проинструктированы военными.
В Центре начальной подготовки призывникам выдали военное снаряжение. В ходе 8-недельного курса начальной боевой подготовки призывники пройдут огневую, медицинскую, инженерную, организационно-тактическую подготовку, а также изучат технику связи и топографию.
После успешного завершения курса призывники примут присягу и, по территориальному принципу, пройдут восьмимесячную национальную военную службу в различных подразделениях Сил обороны.
