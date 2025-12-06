СГБ Грузии не нашла следов использования химоружия при разгоне акций

06.12.2025 15:07





По данным Службы государственной безопасности, коды, упомянутые в расследовании BBC, зафиксированы в базе данных как хлорбензилидин малононитрил с растворителем хлортрихлорэтилен, а не так называемый «Камит».



Как заявляют в СГБ, по данному уголовному делу проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, в том числе действующие и бывшие сотрудники МВД, врачи, эксперты, респонденты сюжета Британской вещательной корпорации, представители неправительственных организаций и другие лица. В Таможенном департаменте МВД и Службе доходов изъяты различные документы.



Следствие также изъяло 25 исследовательских образцов из баз данных Первого и Второго отделов Департамента специальных операций МВД, по которым в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули была проведена химическая экспертиза. В результате указанных оперативно-следственных действий установлено, что химический порошок, приобретенный МВД Грузии и использовавшийся в течение многих лет для подавления протестов в связи с необходимостью, является хлорбензилиденмалононитрилом. Указанное вещество было приобретено МВД у еврейской компании 17 июля 2007 года. Декабрь и март 27, 2009, вместе с растворителем хлортрихлорэтиленом. При транспортировке ему был присвоен международный код перевозки UN3439, а растворителю – код перевозки UN1710. Эти коды зафиксированы в таможенной документации и во всех других, в том числе последующих, актах списания.



В качестве образца была изъята 17,5-килограммовая бочка, в которой хранился указанный порошок. К ней прикреплена информационная наклейка, изготовленная организацией-поставщиком вещества, на которой, наряду с другими данными, указано наименование указанного вещества – хлорбензилиденмалононитрил, а также присвоенный международный код перевозки UN3439.



Расследование также установило, что, помимо Министерства внутренних дел, различные грузинские организации, включая Aversi Rational, GPS, Rustavi Azot и другие, за последние 20 лет 606 раз импортировали десятки различных видов гражданских, промышленных и медицинских грузов, в том числе 507 раз с транспортным кодом UN3439 и 99 раз с транспортным кодом UN1710. Время, зафиксировано в учётных базах данных таможенного ведомства.



Что касается вещества бромбензилцианид, также известного как камит, то МВД Грузии никогда не приобретало подобное вещество. По делу в качестве свидетелей были допрошены лица, на чьих так называемых выводах или информации основывалась информация BBC об использовании отравляющих химических веществ. В ходе допроса абсолютно все они отрицали, что их информация и выводы связаны с отравляющим химическим веществом камит. По словам авторов так называемого исследования, они не смогли установить факт использования камит по той простой причине, что никаких исследований в этом направлении не проводилось.



В рамках расследования в качестве свидетелей были опрошены представители медицины и экспертных кругов, а также, согласно материалам, полученным из открытых источников, в целях удовлетворения общественного интереса можно объяснить, что применение вещества бромбензилцианида, так называемого «камита», на людях приводит к тяжелейшим, а во многих случаях даже смертельным последствиям, поэтому оно было запрещено в современном цивилизованном мире в 30-ые годы прошлого века.



На этом фоне примечательно, что, согласно документам, полученным из Министерства здравоохранения Грузии в течение дней после 28 ноября 2024 года, из 54 человек, доставленных в стационарные медицинские учреждения бригадами скорой медицинской помощи, у 5 человек была лёгкая степень интоксикации, и они были выписаны из медицинских клиник на следующий день.



Следствие также установило, что в первые дни декабря 2024 года, а именно с 4 на 5 декабря, для пресечения массовых беспорядков применялось вещество «хлорбензилиденмалонитрил», а в качестве растворителя – раствор вещества «пропиленгликоль». Ни одно из упомянутых веществ не относится к категории запрещённых.



Согласно проведённой химической экспертизе, следствием в Департаменте по особым поручениям МВД были изъяты следующие вещества: во-первых, химическое вещество «хлорбензилидин малононитрил». во-вторых, химическое вещество – трихлорэтилен (в данном случае речь идёт о списанном остатке в размере 880 литров). Третье: химическое вещество – пропиленгликоль. Из лиц, представляющих интерес для следствия, не удалось допросить единственного свидетеля Лашу Шергелашвили, на информации которого во многом основывались выводы автора материала, подготовленного BBC.



Примечательно, что Служба государственной безопасности проводит оперативно-розыскные и следственные действия в отношении указанного лица в связи с одним из громких уголовных дел недавнего прошлого, которое касалось факта приобретения и хранения обвиняемым Бекой Чулухадзе огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе взрывчатого вещества тротил.



Напоминаем, что оперативно-розыскные действия по данному делу проводились параллельно с известными событиями 4 октября текущего года. Следствие активно отрабатывает версию, согласно которой контрактник украинских спецслужб Лаша Шергелашвили за несколько дней до 4 октября поручил Беке Чулухадзе приобрести и спрятать вышеуказанные боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. В настоящее время Шергелашвили находится на территории Украины.



Таким образом, полученные следствием неопровержимые доказательства дают нам основание сделать вывод о том, что озвученная в фильме BBC информация о применении так называемого химического оружия «Камит» против протестующих в Грузии является полной и преднамеренной дезинформацией и служит нанесению ущерба интересам Грузии, в чем, к сожалению, замешаны и граждане Грузии, чьи действия, как и у авторов фильма BBC, носят хорошо спланированный, организованный и агитационный характер для достижения конкретных враждебных целей против Грузии.



Соответственно, поскольку одно из двух направлений, подлежащих детальному расследованию следствия, касалось использования т.н. вещества, запрещенного полицией в 30-х годах прошлого века, «следственные действия по сфабрикованному факту использования «камита» исчерпаны», Служба государственной безопасности продолжает расследование возможного преступления, которое предусмотрено статьей 319 Уголовного кодекса Грузии и заключается в содействии иностранной организации во враждебной деятельности. Как орган, ответственный за безопасность любого уважающего себя государства, Служба государственной безопасности Грузии продолжит уделять особое внимание вопросам политической стабильности и безопасности, как одному из главных вызовов нашей страны в сфере безопасности», - заявили на брифинге.





