Группа грузинских врачей призывает международное сообщество обеспечить беспристрастное расследование дела о химоружии

06.12.2025 15:37





Группа грузинских врачей обращается к международному сообществу и призывает обеспечить независимое и беспристрастное расследование в связи с возможным применением химического вещества для разгона акций 2024 года, в соответствии со стандартами международного права.



«Обращаемся к международным организациям, западным демократическим институтам, организациям по защите прав человека, международным медицинским ассоциациям, масштабные акции протеста, прошедшие в Грузии в 2024 году, и события, связанные с их разгоном, привлекли значительное международное и общественное внимание. В различных международных СМИ, в том числе, на основании журналистского расследования BBC, в распространенных материалах высказаны предположения, что у участников акций наблюдались признаки интоксикации. Несмотря на то, что власти Грузии не согласны с высказанной в подобной оценке версии, возникшее разногласие ещё больше усиливает общественные вопросы и потребность в объективном, независимом анализе.



Заслуживает внимания и научное исследование, проведенное врачами по этому вопросу, опубликованное в одном из высокорейтинговых научных журналов, Toxicology reports. Представленные в исследовании статистически достоверные данные указывают на то, что у участников протестных акций больше отмечались кардиоваскулярные изменения по сравнению с контрольной группой, что создает необходимость объективной экспертизы по международным стандартам.



В связи с вышеизложенным, мы призываем международное сообщество обеспечить независимое и беспристрастное расследование, которое соответствует стандартам международного права, включая международное право по правам человека, международное гуманитарное право, химические акты и международные конвенции о применении токсических агентов. Во-вторых, в случае необходимости, обеспечить квалифицированное правовое реагирование, опирающееся на оценки, основанные на доказательствах, и обязательные нормы международного права. В-третьих, провести комплексную оценку рисков для общественного здоровья, подготовить превенционные рекомендации и помочь пострадавшим в обеспечении безопасности



Наша цель - не политическая оценка. Как врачи, мы считаем своим профессиональным и этическим долгом защищать жизнь, здоровье и достоинство человека, обеспечивать в случае любого возможного массового ущерба расследование в соответствии с универсальными стандартами международного права», - говорится в заявлении.





