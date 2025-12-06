Илья Суламанидзе завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Токио

Илья Суламанидзе завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Токио.



Грузинский спортсмен в ​​финале одержал победу над соперником-японцем и принес Грузии на турнире первую золотую медаль.



Ранее Этер Липартелиани и Георгий Джабниашвили завоевали на Большом шлеме бронзовые медали.





