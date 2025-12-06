Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Илья Суламанидзе завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Токио


06.12.2025   14:53


Илья Суламанидзе завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Токио.

Грузинский спортсмен в ​​финале одержал победу над соперником-японцем и принес Грузии на турнире первую золотую медаль.

Ранее Этер Липартелиани и Георгий Джабниашвили завоевали на Большом шлеме бронзовые медали.


