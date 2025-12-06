|
Илья Суламанидзе завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Токио
06.12.2025 14:53
Илья Суламанидзе завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Токио.
Грузинский спортсмен в финале одержал победу над соперником-японцем и принес Грузии на турнире первую золотую медаль.
Ранее Этер Липартелиани и Георгий Джабниашвили завоевали на Большом шлеме бронзовые медали.
