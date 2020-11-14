

Оппозиция анонсировала три масштабных митинга в Тбилиси на ближайший месяц

14.11.2020 21:46





Оппозиция, которая не признает легитимность парламентских выборов 31 октября, в ближайший месяц проведет в Тбилиси три масштабных протестных акции. Об этих планах сегодня сообщил лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, выступая на митинге у парламента.



По его словам, первая акция будет приурочена к визиту Госсекретаря США Майка Помпео 17-18 ноября. В оппозиции обещают, что их «молчаливый протест» увидит весь мир.



«От начала Руставели до конца Чавчавадзе, на всех центральных проспектах мы расклеим стикеры с надписями «сфальсифицировано». Тем самым мы скажем, что мы не примем эти фальсификации», — заявил Угулава.



Одновременно Угулава призвал всех, кто не согласен с результатами голосования «встать и заявить» о своей позиции. Он предупредил, что граждан не должно настораживать то, что рядом с ним протестовать будет партия, которая им не нравится.



«Эта акция станет важнейшим сигналом для всего мира о том, что мы, грузинский народ, не потерпим фальсификации и никогда не подчинимся олигарху», — добавил Угулава.



Еще через три дня оппозиция соберет акцию, приуроченную ко второму туру голосования. В следующую субботу, 21 ноября, выборы пройдут в 17 одномандатных округах.



Оппозиция планирует выстроить всех своих сторонников в «живую цепь» для того, чтобы показать реальный уровень их поддержки.



«Мы должны выйти, чтобы сказать другим нашим согражданам, чтобы они не принимали участия в мошенничестве. Второй раунд – это фальсификация, и мы, грузинский народ, не признаем фальсификаций», — сказал Угулава.



Третий митинг будет приурочен к первому заседанию парламента десятого созыва. С большой вероятностью, в нем не будет представлена ни одна партия, кроме правящей «Грузинской мечты».



Согласно законодательству, парламент впервые соберется на 10-й день после объявления окончательных итогов выборов, то есть не позднее 20 декабря. Оппозиция обещает блокировать законодательный орган и не допустить в здание членов ГМ.



«Им придется перешагнуть по нашим головам для того, чтобы попасть сюда и присвоить Иванишвили то, что грузинский народ ему не давал», — заявил он.



При этом в оппозиции подтверждают, что параллельно протестам они продолжат переговоры с партией власти.



«У нас есть очень конкретный план, но в то же время мы готовы с ними разговаривать», — заключил Угулава.



К этому времени протестная акция на проспекте Руставели завершена. Лидеры оппозиции обещали детально проинформировать общественность о своих планах – месте и времени проведения акций – в ближайшие дни.



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