

Директор IRI: Выборы в Грузии не смогли удовлетворить установленным конституционными и избирательными изменениями стандартам

16.11.2020 14:27





По словам директора Международного республиканского института (IRI) по Евразии Стивена Никса, проведенные в Грузии выборы не смогли удовлетворить установленным конституционными и избирательными изменениями стандартам и снизили доверие населения к избирательной администрации.



По его же словам, жизненно важно, чтобы правительство Грузии сумело улучшить надежность и прозрачность будущих выборов, а до второго тура нынешних выборов исправило те погрешности, которые были зафиксированы 31 октября.



Кроме того, IRI опубликовал промежуточный отчет миссии по технической оценке выборов, согласно которому, несмотря на то, что парламентские выборы 31 октября были проведены с мирной обстановке, с соблюдением законодательства страны, зафиксированные в предвыборный период и в день голосования нарушения, негативно повлияли на надежность полного процесса выборов.



«Выборы были проведены с соблюдением соответствующих законодательных рамок, преимущественно в спокойной обстановке. В процедурном плане, неотлаженная система подытоживания результатов, что порождало подозрения в возможных манипуляциях, еще более ослабила доверие населения к избирательной администрации и поставила под сомнение независимость и профессионализм Центральной избирательной комиссии (в особенности на нижних уровнях).



В долгосрочной перспективе, новое правительство Грузии должно работать над реформами, которые обеспечат проведение выборов в прозрачной и справедливой обстановке. Кроме того, до намеченного на 21 ноября второго тура, еще есть время для того, чтобы исправить ошибки, выявленные надежными наблюдательными миссиями», - говорится, в частности, в документе.



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