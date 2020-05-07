

У настоятеля Грузинской церкви в Москве обнаружили коронавирус

07.05.2020 20:37

"Новости-Грузия"



Настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца на Большой Грузинской улице в Москве Федор Кречетов инфицирован коронавирусом. Об этом сообщается на странице Грузинской диаспоры России в фейсбуке.



После того, как у настоятеля подтвердился коронавирус, 2 мая была проведена полная дезинфекция храма. Теперь церковь закрыта до окончания сроков карантина.



По информации представителей диаспоры, болеют и другие священнослужители храма – лечение проходят протоиерей Кахабер Гоготишвили и иерей Мирон Кантеладзе. При этом не уточняются, от чего лечатся священнослужители и нфицированы ли они тоже коронавирусом.



На сегодняшний день в России зарегистрировано 177 160 случаев инфицирования коронавирусом во всех 85 регионах. С начала пандемии в России зафиксировано 1 625 летальных исходов, а выздоровели 23 803 человека. Наибольшее число случаев инфицирования выявлено в Москве – там заразились уже 92 676 человек.



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