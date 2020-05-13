

В России дали гарантии УЕФА относительно готовности проведения матчей ЧЕ 2020

13.05.2020 18:48









Напомним, ранее УЕФА принято решение о переносе сроков проведения Евро-2020 на лето следующего года. При этом в союзе футбольных ассоциаций акцентируют внимание национальных лиг на необходимости доиграть нынешние сезоны, которые были приостановлены в связи с осложнением эпидобстановки. В случае нормализации ситуации во многих странах матчи могут возобновиться уже в начале июня. Поэтому ряд экспертов уже представили предварительные прогнозы. Узнать подробнее о них поможет сайт Sportsbetz.ru (



Перенос сроков Евро-2020 привел к ряду изменений в организации чемпионата. Речь идет, в том числе, о количестве городов, которые выступят его хозяевами. Из-за возникших проблем появилась информация о том, что Испания и Италия не смогут принять матчи европейского первенства. По запросу УЕФА на данный момент подтверждение о готовности принять игры предстоящего чемпионата заявило пять стран из двенадцати, в том числе Россия. Планируется, что остальные города-организаторы первенства озвучат свои решения до конца апреля.



Отметим, что в организации Евро-2020 задействован и Санкт-Петербург. На стадионе на Крестовском острове должны были пройти четыре матча турнира, в том числе один четвертьфинал. Специально к европейскому чемпионату в Петербурге организованы фан-зоны на Дворцовой и Конюшенной площадях, которые смогут принять более 1 млн болельщиков.



Кроме того, немало сил было вложено в подготовку городской инфраструктуры к предстоящему приезду фанатов. Последние инспекции УЕФА подтвердили готовность Санкт-Петербурга к приему футбольного первенства. Город получил высокий «зеленый» уровень готовности. В частности, организаторы отметили, что много внимания уделяют обеспечению безопасности в ходе проведения турнира.

Россия дала дополнительные гарантии УЕФА в том, что она готова провести запланированные матчи ЧЕ 2020. Алексей Сорокин, гендиректор организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге, подтвердил правительственные гарантии. Он рассказал, что велись длительные переговоры относительно переноса турнира на 2021 год, и договоренности об этом были достигнуты. Напомним, турнир 2020 года должен был стать юбилейным и охватить 12 стран. В этом году Евро планировал отпраздновать свое 60-летие, поэтому предусматривались масштабные мероприятия.Напомним, ранее УЕФА принято решение о переносе сроков проведения Евро-2020 на лето следующего года. При этом в союзе футбольных ассоциаций акцентируют внимание национальных лиг на необходимости доиграть нынешние сезоны, которые были приостановлены в связи с осложнением эпидобстановки. В случае нормализации ситуации во многих странах матчи могут возобновиться уже в начале июня. Поэтому ряд экспертов уже представили предварительные прогнозы. Узнать подробнее о них поможет сайт Sportsbetz.ru ( https://sportsbetz.ru ). Здесь же всегда можно узнать актуальную информацию о спорте и спортивных пари на футбол.Перенос сроков Евро-2020 привел к ряду изменений в организации чемпионата. Речь идет, в том числе, о количестве городов, которые выступят его хозяевами. Из-за возникших проблем появилась информация о том, что Испания и Италия не смогут принять матчи европейского первенства. По запросу УЕФА на данный момент подтверждение о готовности принять игры предстоящего чемпионата заявило пять стран из двенадцати, в том числе Россия. Планируется, что остальные города-организаторы первенства озвучат свои решения до конца апреля.Отметим, что в организации Евро-2020 задействован и Санкт-Петербург. На стадионе на Крестовском острове должны были пройти четыре матча турнира, в том числе один четвертьфинал. Специально к европейскому чемпионату в Петербурге организованы фан-зоны на Дворцовой и Конюшенной площадях, которые смогут принять более 1 млн болельщиков.Кроме того, немало сил было вложено в подготовку городской инфраструктуры к предстоящему приезду фанатов. Последние инспекции УЕФА подтвердили готовность Санкт-Петербурга к приему футбольного первенства. Город получил высокий «зеленый» уровень готовности. В частности, организаторы отметили, что много внимания уделяют обеспечению безопасности в ходе проведения турнира.



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