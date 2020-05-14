

Еще один пациент умер от нового коронавируса в Грузии

14.05.2020 11:24





Еще один пациент умер от нового коронавируса в Грузии.



Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



По его словам, умерла 81-летняя женщина, 1939 года рождения.



«По сегодняшним данным, можно сказать, что эпидемиологическая ситуация в стране относительно стабилизировалась. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что она относительно стабилизировалась и поддается контролю. На сегодняшний день у нас пять новых случаев заражения, 11 выздоровели, и, к сожалению, сегодня утром стало известно, что у нас есть еще одна скончавшаяся женщина, ей 81 год. Этот прискорбный факт еще раз доказывает, что все виды успешной борьбы с пандемией и инфекцией не означают, что мы должны делать какие-либо выводы в конечном счете. Это долгий процесс, и видимо, этот вирус останется с нами надолго», — заявил Георгий Гахария.



В то же время, по данным специального сайта stopcov.ge, в стране от вируса умерло 12 человек.



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