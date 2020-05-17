Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси священники освящают улицы города


17.05.2020   15:37


По благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сегодня священники с иконами объезжают улицы грузинской столицы, окропляя улицы города Святой водой и благословляя население.

Автоколонна начала шествие из кафедрального собора Самеба (Святой Троицы).

В течение недели верующие Грузинской православной церкви отмечают праздник Грузии — удела Богородицы, а сегодня — День святости семьи.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна