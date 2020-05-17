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В Тбилиси священники освящают улицы города
17.05.2020 15:37
По благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сегодня священники с иконами объезжают улицы грузинской столицы, окропляя улицы города Святой водой и благословляя население.
Автоколонна начала шествие из кафедрального собора Самеба (Святой Троицы).
В течение недели верующие Грузинской православной церкви отмечают праздник Грузии — удела Богородицы, а сегодня — День святости семьи.
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