

В Тбилиси священники освящают улицы города

17.05.2020 15:37





По благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сегодня священники с иконами объезжают улицы грузинской столицы, окропляя улицы города Святой водой и благословляя население.



Автоколонна начала шествие из кафедрального собора Самеба (Святой Троицы).



В течение недели верующие Грузинской православной церкви отмечают праздник Грузии — удела Богородицы, а сегодня — День святости семьи.



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