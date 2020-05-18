

Михаил Джишкариани: из «Динамо» Гагра в тбилисское и киевское «Динамо»

18.05.2020 22:21









- Миша, вам исполнилось 50 лет, но вы не стали особо отмечать юбилей.



- Некогда отмечать юбилеи (смеется), но вспоминать детство и юность всегда приятно. Мое детство прошло в Сухуми и Пицунде- прекрасных черноморских курортах . Я родился 1 ноября 1969 года в Сухуми, а играть в футбол начал в Пицунде:,когда мне было 3 года, моего отца Дмитрия перевели туда на работу, где он много лет занимал пост директора курорта по вопросам питания. У нас был дом в Сухуми, там же в Сухуми жили родные и близкие со стороны отца и мамы, но с раннего возраста я вместе с родителями жил в Пицунде - ходил в садик, в школу. Детство мое было интересным –море, пляж, часами играл во дворе в футбол. Когда мне было 8 лет, мою игру заметил сосед, бывший футболист Зураб Размадзе. Он посоветовал родителям отвезти меня в футбольную секцию, моим первым тренером в Пицунде был Гоги Иашвили- отличный специалист, педагог, внимательный и добрый человек, учитель физкультуры СШ 1, в которой я учился . Мы выступали в детских турнирах в Гагра, Сочи, Сухуми. Когда мне исполнилось 12 лет, меня как перспективного мальчика перевели в Гагру- в «ДЮСШ», директором этой спортшколы был знаменитый футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР, участник ЧМ 1966 года Георгий Сичинава. В «ДЮСШ» Гагра играли Гия Бабуадзе, Валерий Яковлев, Астамур Сичинава, Георгий Гогиашвили, тренером был Виталий Жиманов, мы выигрывали турниры имени выдающегося футболиста тбилисского «Динамо» Шота Яманидзе( 1937-1971) и другие соревнования.



- В совершенно юном возрасте вы попали в «Динамо» Гагра!



- Когда мне исполнилось 15 лет, тренер «Динамо» Гагра Омари Цоцория пригласил меня в эту команду, выступавшую в чемпионате Грузии. Тогда в «Динамо» Гагра играли талантливые футболисты- Георгий Кварацхелия, Роберт Бостанджян, Мераб Мосиава, Арутюн Раганян, Джейран Кочкиани, Геннадий Бондарук, Андрей Чекунов, Владимир Тесленко и др. Вскоре меня заметили игроки команд высшей и первой лиги чемпионата СССР, с которыми динамовцы Гагры проводили товарищеские матчи во время их сборов на спортбазе в Леселидзе. Особенный интерес ко мне проявил известный в прошлом футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР Гиви Нодия (1948-2005), который в 1986 году был главным тренером «Торпедо» Кутаиси. После матча «Динамо « Гагра с дублем «Торпедо « Кутаиси, в которой я и мои товарищи на равных сыграли с торпедовцами, Нодия пригласил меня в основной состав «Торпедо»:мне не было еще 17 лет, я был в десятом классе, готовился к переезду в Кутаиси, но в начале 1987 года Гиви Нодия назначили одним из тренеров тбилисского «Динамо» и после перехода в Тбилиси он вызвал меня в «Динамо». Большую роль в моем переводе в Тбилиси тогда сыграл знаменитый в прошлом футболист динамовцев и сборной СССР Кахи Асатиани (1947-2002) , который с начала 1987 по август того же года был старшим тренером динамовцев столицы Грузии, а Гиви Нодия –вторым тренером. Асатиани и Нодия относились ко мне по-отечески тепло, это меня вдохновляло. Будучи игроком «Динамо» Тбилиси, я закончил в столице Грузии десятый класс-учился в СШ N 100.



В том же 1987 году в основном составе «Динамо» Тбилиси стал играть Темури Кецбая-один из лучших футболистов Грузии конца 20-го века, с которым я дружу много лет. В 1987 году, когда я попал в «Динамо» , в команде играли Александр Чивадзе, Тенгиз Сулаквелидзе, Рамаз Шенгелия, Отари Габелия, Резо Челебадзе,Заур Сванадзе, Гия Гурули, Ахрик Цвейба, Гела Кеташвили, Сосо Чедия и др. Отмечу, что ветераны принимали новичков тепло, что помогало юным безболезненно адаптироваться .



- В общем, «дедовщины» не было, на молодых сверху не смотрели?



- Нет, такого не было. Отношение опытных футболистов к юным было душевным и профессиональным, но в составе «Динамо» была сильнейшая конкуренция и большинству молодых игроков, естественно, сперва приходилось играть в дублирующем составе в чемпионате СССР среди дублеров-а этот турнир был очень интересным, ведь в дублях играли не только молодые, но порой и взрослые футболисты, которые в тот или иной момент по разным причинам не попадали в основной состав. На домашние матчи дубля «Динамо» Тбилиси в 1980-х годах приходило в среднем 8-10 тысяч зрителей, немало зрителей было и на выездных играх дубля нашей команды в Киеве и Москве.



В августе 1987 года главным тренером динамовцев Тбилиси стал Герман Зонин, а начальником команды в 1987-1991 годах был легендарный форвард Владимир Гуцаев, завершивший свою карьеру футболиста в 1986 году. Именно Владимир Гаврилович взял шефство над молодыми игроками, в том числе над Т.Кецбая и мною, он очень много дал мне как футболист и как человек, его большая заслуга в том, что мы в столь раннем возрасте появились в основном составе «Динамо».



Команда хорошо выступила в Кубке УЕФА- переиграла софийский «Локомотив»(1:3,3:0 ) и бухарестскую «Викторию»(2:1,0:0), на равных сыграла с бременским «Вердером» -1:2 и 1:1, имея реальный шанс победить этот знаменитый клуб.



- Ваш дебют в основном составе «Динамо» Тбилиси состоялся в начале 1988 года.



- Мне было 18 лет, первый матч в основном составе «Динамо» в высшей лиге чемпионата СССР я провел 23 апреля 1988 года –в Баку сыграл в матче с «Нефтчи», а 30 апреля в Тбилиси сыграл первый домашний матч -выступал в игре против донецкого «Шахтера»(мы выиграли 2:0), потом еще пару раз сыграл в матчах чемпионата и Кубка СССР. Тогда мой вес был 63 кг (рост 176 см) , мощные защитники соперников (ростом 185-190 см при весе 85-90 кг) не щадили меня(смеется) , но я старался уходить от них за счет скорости и техники, хотя не всегда это удавалось.



В общем дела шли неплохо, тем более, что еще в 1987 году меня и Омара Тетрадзе пригласили в сборную динамовских команд СССР, главным тренером которой был известный в прошлом футболист, а потом тренер Александр Максименков (1952-2012). В составе той сборной мы успешно сыграли в ряде международных турниров. В том же 1987 году в составе юношеской сборной Грузии я с ребятами выиграл представительный международный турнир в Саарбрюккене(ФРГ)-за нашу команду блестяще играли Георгий Немсадзе, Давид Кизилашвили, Гога Хурцилава (сын Муртаза Хурцилава), Андро Кюрджиев (Ниниадис), Георгий Макасарашвили, Михаил Калатозишвили и др., в финале турнира мы победили юношескую сборную ЧССР - одну из лучших команд Европы того времени в этом возрасте. Главными тренерами той юношеской сборной Грузии были Шота Чеишвили и Нодар Акобия, которые тренировали дублирующий состав «Динамо» Тбилиси.



- Потом вы оказались в «Динамо» Батуми, а затем в «Гурии»



- Летом 1988 года я получил травму и пришлось пропустить полгода, до конца сезона. В начале 1988 года для восстановления формы новый главный тренер «Динамо» Давид Кипиани посоветовал мне перейти в «Динамо» Батуми , которая играла в первой лиге СССР, в составе батумской команды я провел несколько игр, а в конце 1989 года меня пригласили в «Гурия» Ланчхути (первая лига), которая по итогам того года получила право с 1990 года играть в высшей лиге. Главным тренером «Гурии» был знаменитый в прошлом футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Михаил Фоменко, видимо,ему нравилась моя игра. В составе «Гурии» в начале 1990 года я провел несколько контрольных игр на базе в Леселидзе –мы готовились к чемпионату СССР среди команд высшей лиги. 15 февраля 1990 года Федерация футбола Грузии приняла решение о выходе команд республики из чемпионата СССР и проведении независимого чемпионата Грузии. Этот чемпионат я начал в составе фк «Самтредиа», которая в 1989 г.играла во второй лиге СССР, а в 1990 –в высшей лиге Грузии. В апреле 1990 года я провел в «Самтредиа» 5 игр чемпионата Грузии , 4 из которых мы выиграли:в «Самтредиа» выступали Нодар Челидзе, Игорь Шептицкий, Гиви Бабунидзе, братья Твалабейшвили. В начале мая 1990 года гл.тренер фк «Цхуми» Сухуми, легендарный специалист, заслуженный тренер Грузии и СССР Анатолий Норакидзе (1930-1995) пригласил меня в «Цхуми»-одну из лучших команд Грузии 1990-1992 годов. В составе «Цхуми», президентом которой был известный в прошлом футболист, а затем судья всесоюзной категории и менеджер футбола Гурам Габескирия (1947-1993), играли опытные футболисты - Гоча Гогричиани, Сосо Малания, Гела Иналишвили, Георгий Дочия, Георгий Чихрадзе, Зураб Парулава, Гурген Бенидзе, Гоча Жоржолиани, Дима Папава, Юрий Габескирия, Ашот Кургенян, а с 1991 года виртуоз футбола Григол Цаава. Я также желал выступать за «Цхуми»: я родился в Сухуми, вырос в Пицунде-Гагра и мне,конечно,хотелось играть за сухумскую «Цхуми»-символ единства Грузии. В 1990 и 1992 годах наша команда дважды выходил в финал Кубка Грузии, а в мае 1992 стал серебряным призером чемпионата сезона 1991-1992, первое место заняла «Динамо» Тбилиси. В «Цхуми» в 1992 году также выступали опытный Мэлор Бигвава, талантливые Георгий Гогиашвили, Зураб Миндадзе, молодые Зураб Квачахия, братья Звиад и Гизо Джеладзе, Гига Гаделия .



- Вас признали лучшим игроком Грузии сезона 1991-1992 годов.



- Да , три чемпионата (1990, весенний чемпионат 1991 и 1991-1992 ) в «Цхуми» были одним из лучших в моей карьере,учитывая то, что команды чемпионата Грузии тогда были укомплектованы лучшими футболистами страны и несколькими опытными зарубежными футболистам, в первенстве была сильная конкуренция. В чемпионате 1991-1992 я стал одним из лучших бомбардиров-забив 35 мячей , занял второе место после форварда «Гурии» Отара Коргалидзе (40 мячей). Всего в трех чемпионатах я сыграл 110 матчей и забил 74 гола(105 игр и 73 гола за «Цхуми» , 5 игр и 1 гол за «Самтредиа»). Весной 1992 года Грузия стала членом ФИФА и УЕФА, в июне команды «Динамо» Тбилиси и «Цхуми» Сухуми были заявлены в УЕФА как участники клубных турниров 1992-93 годов, но в июле 1992 УЕФА решило снять клубы Грузии из турниров под предлогом того, что «в Грузии напряженная ситуация».



- Весной 1992 года в Сухуми находились представители мадридского «Атлетико», президент «Цхуми» Гурам Габескирия говорил тогда, что испанцы приглашали Джишкариани в «Атлетико»



- Я знал об этом, испанцы побывали в Сухуми и увидели пару игр с моим участием, в том числе и матч, в которой я забил 7 голов в ворота «Мерцхали» Озургети(этот показатель является рекордным за период чемпионатов Грузии -прим.автора). Но раз «Цхуми» готовилась к евротурнирам, руководство клуба решило никого никуда не отпускать до того, как команда не выступит в Европе, но потом было вышеназванное решение УЕФА. А 14 августа 1992 года началась война, на первых порах «Цхуми» оставался в Сухуми, добираясь на матчи чемпионата на вертолете, а с октября 1992 года мы находились в Цхалтубо, продолжая играть в чемпионате Грузии.



- Летом 1993 года вы попали в Германию, в клуб «Ворматия» Вормс, тогда в прессе были сообщения о том, что вас приглашала дортмундская «Боруссия».



- Я, Мэлор Бигвава и Леван Кипиани (сын Давида Кипиани) выступали за клуб «Ворматия» с августа 1993 года и до конца того же года, германские специалисты и болельщики говорили, что мы хорошо играли (смеется). Представители «Боруссии» заинтересовались моей игрой и пригласили меня в команду, я сыграл одну товарищескую игру в составе «Боруссии» и забил два гола-оба с подачи знаменитого датчанина, Чемпиона Европы 1992 года Флеминга Поульсена. Мой переход в «Боруссию» не состоялся из-за того, что «Боруссия»,«Ворматия» и мои менеджеры не смогли согласовать условия трансфера. После этого я вернулся в Грузию..



- А 1994 год вы провели в киевском «Динамо».



- В январе 1994 года в киевское «Динамо» меня пригласил Михаил Фоменко, который тогда был главным тренером этой знаменитой команды. Он хорошо знал мою игру, именно он приглашал меня в «Гурию» в конце 1989 года. Под руководством Фоменко я в «Динамо» сыграл несколько товарищеских игр в Киеве. В феврале с динамовцами поехал на сборы в ФРГ, в Рюит, где мы сыграли несколько контрольных игр с командами Германии, там же, в Рюите , я подписал трехлетний контракт с «Динамо» Киев,главным тренером динамовцев в это время уже был знаменитый в прошлом футболист Йожеф Сабо. Я один год играл за «Динамо» Киев, в которой тогда выступали опытные футболисты, в составе киевлян в 1994 году я провел в чемпионате Украины 21 матч, играл и в Лиге Чемпионов –выходил на замены в играх против «ПСЖ». В составе киевлян играли классные футболисты-Олег Лужный, Виктор Леоненко,Сергей Ребров, Сергей Скаченко, Сергей Шматоваленко и др., я успел поиграть и с самим Андреем Шевченко: 8 ноября 1994 года он впервые сыграл за «Динамо» в матче чемпионата Украины –в выездной игре в Донецке против «Шахтаря» при счете 2:1 в пользу киевлян Андрей вышел на поле на 55 минуте и знаете кого он заменил – Михаила Джишкариани (смеется), мы победили со счетом 3:1. У меня самые теплые воспоминания о жизни в Киеве и игре в составе «Динамо», очень признателен за внимание и поддержку футболистам и тренерам, а также руководству команды и лично тогдашнему президенту клуба Григорию Суркису, с несколькими футболистами того состава я продолжаю общаться… В конце 1994 года меня вновь пригласили в национальную сборную Грузию, главным тренером которой был легендарный Александр Чивадзе. В декабре 1994 года я сыграл в выездном матче сборной Грузии- в Тиране мы победили Албанию в матче отборочного турнира ЧЕ 2016. В начале 1995 года меня пригласили в «ЦСКА-Борисфен»-команду высшей лиги Украины, которую тренировал Михаил Фоменко.



- А не жалели, что ушли из «Динамо»?



- В киевском «Динамо» была сильнейшая конкуренция, представьте себе нападающих команды того времени- Леоненко, Ребров, Шевченко,Призетко,Скаченко ,это были игроки сборной Украины. Мне хотелось побольше играть в основном составе, поэтому в условиях такой конкуренции в начале 1995 года перешел в «ЦСКА –Борисфен», где сыграл пару месяцеы: потом по приглашению Валерия Четверик я и еще двое бывших игроков киевского «Динамо» (Андрей Алексаненко и Андрей Завьялов ) перешли в клуб «Камаз», который играл в высшей лиге РФ. В «Камазе» играли Роберт Евдокимов, Виктор Панченко, Евгений Дурнев и другие, В. Четверик мне доверял и я играл с удовольствием, мы заняли шестое место в высшей лиге РФ и сыграли на Кубке Интертото, обыграв в гостях «Мюнхен -1860». Позже в «Камазе» начались финансовые трудности, освободили с поста Четверика. В конце 1998 года я оказался в саратовском «Соколе»- клубе первой лиги и стал одним из бомбардиров первой лиги в 1999 году, забив 20 мячей. Тогда президентом фк «Сокол» был Роман Пипия( с декабря 2010 года он является владельцем и президентом «Динамо» Тбилиси-прим.автора), по приглашению которого я стал играть в «Соколе». В те годы меня часто преследовали травмы, меня защитники не жалели ни в Украине, ни в России, ни в других странах-когда им не хватало мастерства, били по ногам беспощадно и даже не извинялись (смеется).



Весной 2000 года ушел из «Сокола», вернулся в Грузию- по приглашению Реваза Дзодзуашвили поиграл один матч за тбилисский «Локомотив» -в финале Кубка Грузии и стал обладателем Кубка страны. Затем по приглашению Бориса Игнатьева перешёл в «Торпедо-Зил», где в 2000 году провёл 9 игр и забил 2 гола. Игнатьев меня знал еще с конца 1980 годов-по выступлениям за сборную динамовских команд СССР . Он мне доверял, мне приятно было с ним работать в «Торпедо»,но травмы не позволяли играть на стабильном уровне. В 2003 году чуть поиграл за «Нефтяник «Уфа (там работал мой сухумский друг-футболист Зураб Парулава) , но новые травмы вынудили меня прекратить карьеру –мне было 33 года. В 2004-2008 годах по приглашению гл. тренера фк «Амери» Тбилиси Георгия Чихрадзе и президента команды Зураба Поцхверия я работал вторым тренером этой команды, которая добилась больших успехов: два раза выиграла Кубок страны и два раза Суперкубок, неплохо сыграла в евротурнирах, занимала призовые места в Чемпионатах Грузии. Отмечу успешную работу тренера Чихрадзе и блестящие менеджерские качества З. Поцхверия, который не вмешивался в работу тренерского штаба, но создавал все условия для их успешной деятельности.



С 2012 года я работаю советником президента фк «Динамо» Тбилиси Романа Пипия, который многое сделал для развития инфраструктуры команды, создал Академию имени Виталия Дараселия, предпринимает усилия для возрождения традиций клуба. Надеюсь, что команда сумеет в ближайшие годы попасть в групповой этап либо Лиги Чемпионов либо Лиги Европы. Это не так просто –есть множество причин того, почему динамовцы в последние годы не смогли попасть в групповой этап евротурниров.



Я очень надеюсь, что национальная сборная Грузии сумеет завоевать право играть в финальной части ЧЕ 2020. 26 марта сборная Грузии должна была провести полуфинальный матч Лиги Наций с Беларусью, в случае победы -31 марта в Тбилиси должна была встретиться с победителем пары Македония-Косово. Из-за пандемии эти и другие футбольные матчи и турниры отложены, но придет время их проведения:верю в то, что футболисты сборной Грузии сделают максимально возможное для того, чтобы обрадовать миллионы поклонников и попасть на ЧЕ 2020, который состоится в 2021 году. Верю, что настанет день мирного возвращения в родные Сухуми и Гагра, настанет время, когда там будут проходить матчи национальной и молодежной сборной Грузии.



Материал подготовил Тенгиз Пачкория

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Фотографии из архива М.Джишкариани

Михаил Джишкариани остался в памяти поклонников и специалистов футбола как техничный и яркий форвард, доставлявший на поле много хлопот футболистам и тренерам команд-соперников. В совсем юном возрасте он выступал в «Динамо» Тбилиси в высшей лиге чемпионата СССР (1987-88), блестяще играл в независимом чемпионате Грузии(1990-92), чуть поиграл в Германии и приглашался в дортмундскую «Боруссию»(1993), потом стал футболистом киевского «Динамо» (1994), играл в клубах РФ и Грузии. В последние годы работает советником президента «Динамо» Тбилиси.- Некогда отмечать юбилеи (смеется), но вспоминать детство и юность всегда приятно. Мое детство прошло в Сухуми и Пицунде- прекрасных черноморских курортах . Я родился 1 ноября 1969 года в Сухуми, а играть в футбол начал в Пицунде:,когда мне было 3 года, моего отца Дмитрия перевели туда на работу, где он много лет занимал пост директора курорта по вопросам питания. У нас был дом в Сухуми, там же в Сухуми жили родные и близкие со стороны отца и мамы, но с раннего возраста я вместе с родителями жил в Пицунде - ходил в садик, в школу. Детство мое было интересным –море, пляж, часами играл во дворе в футбол. Когда мне было 8 лет, мою игру заметил сосед, бывший футболист Зураб Размадзе. Он посоветовал родителям отвезти меня в футбольную секцию, моим первым тренером в Пицунде был Гоги Иашвили- отличный специалист, педагог, внимательный и добрый человек, учитель физкультуры СШ 1, в которой я учился . Мы выступали в детских турнирах в Гагра, Сочи, Сухуми. Когда мне исполнилось 12 лет, меня как перспективного мальчика перевели в Гагру- в «ДЮСШ», директором этой спортшколы был знаменитый футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР, участник ЧМ 1966 года Георгий Сичинава. В «ДЮСШ» Гагра играли Гия Бабуадзе, Валерий Яковлев, Астамур Сичинава, Георгий Гогиашвили, тренером был Виталий Жиманов, мы выигрывали турниры имени выдающегося футболиста тбилисского «Динамо» Шота Яманидзе( 1937-1971) и другие соревнования.- Когда мне исполнилось 15 лет, тренер «Динамо» Гагра Омари Цоцория пригласил меня в эту команду, выступавшую в чемпионате Грузии. Тогда в «Динамо» Гагра играли талантливые футболисты- Георгий Кварацхелия, Роберт Бостанджян, Мераб Мосиава, Арутюн Раганян, Джейран Кочкиани, Геннадий Бондарук, Андрей Чекунов, Владимир Тесленко и др. Вскоре меня заметили игроки команд высшей и первой лиги чемпионата СССР, с которыми динамовцы Гагры проводили товарищеские матчи во время их сборов на спортбазе в Леселидзе. Особенный интерес ко мне проявил известный в прошлом футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР Гиви Нодия (1948-2005), который в 1986 году был главным тренером «Торпедо» Кутаиси. После матча «Динамо « Гагра с дублем «Торпедо « Кутаиси, в которой я и мои товарищи на равных сыграли с торпедовцами, Нодия пригласил меня в основной состав «Торпедо»:мне не было еще 17 лет, я был в десятом классе, готовился к переезду в Кутаиси, но в начале 1987 года Гиви Нодия назначили одним из тренеров тбилисского «Динамо» и после перехода в Тбилиси он вызвал меня в «Динамо». Большую роль в моем переводе в Тбилиси тогда сыграл знаменитый в прошлом футболист динамовцев и сборной СССР Кахи Асатиани (1947-2002) , который с начала 1987 по август того же года был старшим тренером динамовцев столицы Грузии, а Гиви Нодия –вторым тренером. Асатиани и Нодия относились ко мне по-отечески тепло, это меня вдохновляло. Будучи игроком «Динамо» Тбилиси, я закончил в столице Грузии десятый класс-учился в СШ N 100.В том же 1987 году в основном составе «Динамо» Тбилиси стал играть Темури Кецбая-один из лучших футболистов Грузии конца 20-го века, с которым я дружу много лет. В 1987 году, когда я попал в «Динамо» , в команде играли Александр Чивадзе, Тенгиз Сулаквелидзе, Рамаз Шенгелия, Отари Габелия, Резо Челебадзе,Заур Сванадзе, Гия Гурули, Ахрик Цвейба, Гела Кеташвили, Сосо Чедия и др. Отмечу, что ветераны принимали новичков тепло, что помогало юным безболезненно адаптироваться .- Нет, такого не было. Отношение опытных футболистов к юным было душевным и профессиональным, но в составе «Динамо» была сильнейшая конкуренция и большинству молодых игроков, естественно, сперва приходилось играть в дублирующем составе в чемпионате СССР среди дублеров-а этот турнир был очень интересным, ведь в дублях играли не только молодые, но порой и взрослые футболисты, которые в тот или иной момент по разным причинам не попадали в основной состав. На домашние матчи дубля «Динамо» Тбилиси в 1980-х годах приходило в среднем 8-10 тысяч зрителей, немало зрителей было и на выездных играх дубля нашей команды в Киеве и Москве.В августе 1987 года главным тренером динамовцев Тбилиси стал Герман Зонин, а начальником команды в 1987-1991 годах был легендарный форвард Владимир Гуцаев, завершивший свою карьеру футболиста в 1986 году. Именно Владимир Гаврилович взял шефство над молодыми игроками, в том числе над Т.Кецбая и мною, он очень много дал мне как футболист и как человек, его большая заслуга в том, что мы в столь раннем возрасте появились в основном составе «Динамо».Команда хорошо выступила в Кубке УЕФА- переиграла софийский «Локомотив»(1:3,3:0 ) и бухарестскую «Викторию»(2:1,0:0), на равных сыграла с бременским «Вердером» -1:2 и 1:1, имея реальный шанс победить этот знаменитый клуб.- Мне было 18 лет, первый матч в основном составе «Динамо» в высшей лиге чемпионата СССР я провел 23 апреля 1988 года –в Баку сыграл в матче с «Нефтчи», а 30 апреля в Тбилиси сыграл первый домашний матч -выступал в игре против донецкого «Шахтера»(мы выиграли 2:0), потом еще пару раз сыграл в матчах чемпионата и Кубка СССР. Тогда мой вес был 63 кг (рост 176 см) , мощные защитники соперников (ростом 185-190 см при весе 85-90 кг) не щадили меня(смеется) , но я старался уходить от них за счет скорости и техники, хотя не всегда это удавалось.В общем дела шли неплохо, тем более, что еще в 1987 году меня и Омара Тетрадзе пригласили в сборную динамовских команд СССР, главным тренером которой был известный в прошлом футболист, а потом тренер Александр Максименков (1952-2012). В составе той сборной мы успешно сыграли в ряде международных турниров. В том же 1987 году в составе юношеской сборной Грузии я с ребятами выиграл представительный международный турнир в Саарбрюккене(ФРГ)-за нашу команду блестяще играли Георгий Немсадзе, Давид Кизилашвили, Гога Хурцилава (сын Муртаза Хурцилава), Андро Кюрджиев (Ниниадис), Георгий Макасарашвили, Михаил Калатозишвили и др., в финале турнира мы победили юношескую сборную ЧССР - одну из лучших команд Европы того времени в этом возрасте. Главными тренерами той юношеской сборной Грузии были Шота Чеишвили и Нодар Акобия, которые тренировали дублирующий состав «Динамо» Тбилиси.- Летом 1988 года я получил травму и пришлось пропустить полгода, до конца сезона. В начале 1988 года для восстановления формы новый главный тренер «Динамо» Давид Кипиани посоветовал мне перейти в «Динамо» Батуми , которая играла в первой лиге СССР, в составе батумской команды я провел несколько игр, а в конце 1989 года меня пригласили в «Гурия» Ланчхути (первая лига), которая по итогам того года получила право с 1990 года играть в высшей лиге. Главным тренером «Гурии» был знаменитый в прошлом футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Михаил Фоменко, видимо,ему нравилась моя игра. В составе «Гурии» в начале 1990 года я провел несколько контрольных игр на базе в Леселидзе –мы готовились к чемпионату СССР среди команд высшей лиги. 15 февраля 1990 года Федерация футбола Грузии приняла решение о выходе команд республики из чемпионата СССР и проведении независимого чемпионата Грузии. Этот чемпионат я начал в составе фк «Самтредиа», которая в 1989 г.играла во второй лиге СССР, а в 1990 –в высшей лиге Грузии. В апреле 1990 года я провел в «Самтредиа» 5 игр чемпионата Грузии , 4 из которых мы выиграли:в «Самтредиа» выступали Нодар Челидзе, Игорь Шептицкий, Гиви Бабунидзе, братья Твалабейшвили. В начале мая 1990 года гл.тренер фк «Цхуми» Сухуми, легендарный специалист, заслуженный тренер Грузии и СССР Анатолий Норакидзе (1930-1995) пригласил меня в «Цхуми»-одну из лучших команд Грузии 1990-1992 годов. В составе «Цхуми», президентом которой был известный в прошлом футболист, а затем судья всесоюзной категории и менеджер футбола Гурам Габескирия (1947-1993), играли опытные футболисты - Гоча Гогричиани, Сосо Малания, Гела Иналишвили, Георгий Дочия, Георгий Чихрадзе, Зураб Парулава, Гурген Бенидзе, Гоча Жоржолиани, Дима Папава, Юрий Габескирия, Ашот Кургенян, а с 1991 года виртуоз футбола Григол Цаава. Я также желал выступать за «Цхуми»: я родился в Сухуми, вырос в Пицунде-Гагра и мне,конечно,хотелось играть за сухумскую «Цхуми»-символ единства Грузии. В 1990 и 1992 годах наша команда дважды выходил в финал Кубка Грузии, а в мае 1992 стал серебряным призером чемпионата сезона 1991-1992, первое место заняла «Динамо» Тбилиси. В «Цхуми» в 1992 году также выступали опытный Мэлор Бигвава, талантливые Георгий Гогиашвили, Зураб Миндадзе, молодые Зураб Квачахия, братья Звиад и Гизо Джеладзе, Гига Гаделия .- Да , три чемпионата (1990, весенний чемпионат 1991 и 1991-1992 ) в «Цхуми» были одним из лучших в моей карьере,учитывая то, что команды чемпионата Грузии тогда были укомплектованы лучшими футболистами страны и несколькими опытными зарубежными футболистам, в первенстве была сильная конкуренция. В чемпионате 1991-1992 я стал одним из лучших бомбардиров-забив 35 мячей , занял второе место после форварда «Гурии» Отара Коргалидзе (40 мячей). Всего в трех чемпионатах я сыграл 110 матчей и забил 74 гола(105 игр и 73 гола за «Цхуми» , 5 игр и 1 гол за «Самтредиа»). Весной 1992 года Грузия стала членом ФИФА и УЕФА, в июне команды «Динамо» Тбилиси и «Цхуми» Сухуми были заявлены в УЕФА как участники клубных турниров 1992-93 годов, но в июле 1992 УЕФА решило снять клубы Грузии из турниров под предлогом того, что «в Грузии напряженная ситуация».- Я знал об этом, испанцы побывали в Сухуми и увидели пару игр с моим участием, в том числе и матч, в которой я забил 7 голов в ворота «Мерцхали» Озургети(этот показатель является рекордным за период чемпионатов Грузии -прим.автора). Но раз «Цхуми» готовилась к евротурнирам, руководство клуба решило никого никуда не отпускать до того, как команда не выступит в Европе, но потом было вышеназванное решение УЕФА. А 14 августа 1992 года началась война, на первых порах «Цхуми» оставался в Сухуми, добираясь на матчи чемпионата на вертолете, а с октября 1992 года мы находились в Цхалтубо, продолжая играть в чемпионате Грузии.- Я, Мэлор Бигвава и Леван Кипиани (сын Давида Кипиани) выступали за клуб «Ворматия» с августа 1993 года и до конца того же года, германские специалисты и болельщики говорили, что мы хорошо играли (смеется). Представители «Боруссии» заинтересовались моей игрой и пригласили меня в команду, я сыграл одну товарищескую игру в составе «Боруссии» и забил два гола-оба с подачи знаменитого датчанина, Чемпиона Европы 1992 года Флеминга Поульсена. Мой переход в «Боруссию» не состоялся из-за того, что «Боруссия»,«Ворматия» и мои менеджеры не смогли согласовать условия трансфера. После этого я вернулся в Грузию..- В январе 1994 года в киевское «Динамо» меня пригласил Михаил Фоменко, который тогда был главным тренером этой знаменитой команды. Он хорошо знал мою игру, именно он приглашал меня в «Гурию» в конце 1989 года. Под руководством Фоменко я в «Динамо» сыграл несколько товарищеских игр в Киеве. В феврале с динамовцами поехал на сборы в ФРГ, в Рюит, где мы сыграли несколько контрольных игр с командами Германии, там же, в Рюите , я подписал трехлетний контракт с «Динамо» Киев,главным тренером динамовцев в это время уже был знаменитый в прошлом футболист Йожеф Сабо. Я один год играл за «Динамо» Киев, в которой тогда выступали опытные футболисты, в составе киевлян в 1994 году я провел в чемпионате Украины 21 матч, играл и в Лиге Чемпионов –выходил на замены в играх против «ПСЖ». В составе киевлян играли классные футболисты-Олег Лужный, Виктор Леоненко,Сергей Ребров, Сергей Скаченко, Сергей Шматоваленко и др., я успел поиграть и с самим Андреем Шевченко: 8 ноября 1994 года он впервые сыграл за «Динамо» в матче чемпионата Украины –в выездной игре в Донецке против «Шахтаря» при счете 2:1 в пользу киевлян Андрей вышел на поле на 55 минуте и знаете кого он заменил – Михаила Джишкариани (смеется), мы победили со счетом 3:1. У меня самые теплые воспоминания о жизни в Киеве и игре в составе «Динамо», очень признателен за внимание и поддержку футболистам и тренерам, а также руководству команды и лично тогдашнему президенту клуба Григорию Суркису, с несколькими футболистами того состава я продолжаю общаться… В конце 1994 года меня вновь пригласили в национальную сборную Грузию, главным тренером которой был легендарный Александр Чивадзе. В декабре 1994 года я сыграл в выездном матче сборной Грузии- в Тиране мы победили Албанию в матче отборочного турнира ЧЕ 2016. В начале 1995 года меня пригласили в «ЦСКА-Борисфен»-команду высшей лиги Украины, которую тренировал Михаил Фоменко.- В киевском «Динамо» была сильнейшая конкуренция, представьте себе нападающих команды того времени- Леоненко, Ребров, Шевченко,Призетко,Скаченко ,это были игроки сборной Украины. Мне хотелось побольше играть в основном составе, поэтому в условиях такой конкуренции в начале 1995 года перешел в «ЦСКА –Борисфен», где сыграл пару месяцеы: потом по приглашению Валерия Четверик я и еще двое бывших игроков киевского «Динамо» (Андрей Алексаненко и Андрей Завьялов ) перешли в клуб «Камаз», который играл в высшей лиге РФ. В «Камазе» играли Роберт Евдокимов, Виктор Панченко, Евгений Дурнев и другие, В. Четверик мне доверял и я играл с удовольствием, мы заняли шестое место в высшей лиге РФ и сыграли на Кубке Интертото, обыграв в гостях «Мюнхен -1860». Позже в «Камазе» начались финансовые трудности, освободили с поста Четверика. В конце 1998 года я оказался в саратовском «Соколе»- клубе первой лиги и стал одним из бомбардиров первой лиги в 1999 году, забив 20 мячей. Тогда президентом фк «Сокол» был Роман Пипия( с декабря 2010 года он является владельцем и президентом «Динамо» Тбилиси-прим.автора), по приглашению которого я стал играть в «Соколе». В те годы меня часто преследовали травмы, меня защитники не жалели ни в Украине, ни в России, ни в других странах-когда им не хватало мастерства, били по ногам беспощадно и даже не извинялись (смеется).Весной 2000 года ушел из «Сокола», вернулся в Грузию- по приглашению Реваза Дзодзуашвили поиграл один матч за тбилисский «Локомотив» -в финале Кубка Грузии и стал обладателем Кубка страны. Затем по приглашению Бориса Игнатьева перешёл в «Торпедо-Зил», где в 2000 году провёл 9 игр и забил 2 гола. Игнатьев меня знал еще с конца 1980 годов-по выступлениям за сборную динамовских команд СССР . Он мне доверял, мне приятно было с ним работать в «Торпедо»,но травмы не позволяли играть на стабильном уровне. В 2003 году чуть поиграл за «Нефтяник «Уфа (там работал мой сухумский друг-футболист Зураб Парулава) , но новые травмы вынудили меня прекратить карьеру –мне было 33 года. В 2004-2008 годах по приглашению гл. тренера фк «Амери» Тбилиси Георгия Чихрадзе и президента команды Зураба Поцхверия я работал вторым тренером этой команды, которая добилась больших успехов: два раза выиграла Кубок страны и два раза Суперкубок, неплохо сыграла в евротурнирах, занимала призовые места в Чемпионатах Грузии. Отмечу успешную работу тренера Чихрадзе и блестящие менеджерские качества З. Поцхверия, который не вмешивался в работу тренерского штаба, но создавал все условия для их успешной деятельности.С 2012 года я работаю советником президента фк «Динамо» Тбилиси Романа Пипия, который многое сделал для развития инфраструктуры команды, создал Академию имени Виталия Дараселия, предпринимает усилия для возрождения традиций клуба. Надеюсь, что команда сумеет в ближайшие годы попасть в групповой этап либо Лиги Чемпионов либо Лиги Европы. Это не так просто –есть множество причин того, почему динамовцы в последние годы не смогли попасть в групповой этап евротурниров.Я очень надеюсь, что национальная сборная Грузии сумеет завоевать право играть в финальной части ЧЕ 2020. 26 марта сборная Грузии должна была провести полуфинальный матч Лиги Наций с Беларусью, в случае победы -31 марта в Тбилиси должна была встретиться с победителем пары Македония-Косово. Из-за пандемии эти и другие футбольные матчи и турниры отложены, но придет время их проведения:верю в то, что футболисты сборной Грузии сделают максимально возможное для того, чтобы обрадовать миллионы поклонников и попасть на ЧЕ 2020, который состоится в 2021 году. Верю, что настанет день мирного возвращения в родные Сухуми и Гагра, настанет время, когда там будут проходить матчи национальной и молодежной сборной Грузии.Материал подготовил Тенгиз Пачкория---------------------------------------------------------------------------------------------------Фотографии из архива М.Джишкариани



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