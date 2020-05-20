

У водителя грузового автомобиля в Грузии выявили коронавирус – он приехал из Армении

20.05.2020 17:22





В Зестафони у 29-летнего мужчины выявили коронавирус. Водитель грузового автомобиля приехал из Армении и находился в самоизоляции. После подтверждения диагноза его перевезли в кутаисскую клинику.



По словам губернатора Имерети Звиада Шаламберидзе, все контакты инфицированного уже установлены.



Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии составляет 713, из них 475 пациентов выздоровели, 12 умерли.

В Армении число случаев коронавируса достигло 5271, выздоровели 2419, умерли 67. Еще 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.



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