

Грузия возобновит футбольный сезон 25 июня

04.06.2020 22:06





Чемпионат Грузии-2020 по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 25 июня.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт Федерации футбола Грузии.



"Все команды будут дважды протестированы на коронавирус на следующей неделе в преддверии возобновления чемпионата", - приводит пресс-служба слова президента Федерации Левана Кобиашвили.



При этом уточняется, что соревнования будут проводиться с учетом всех указаний правительства и министерства здравоохранения страны.



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