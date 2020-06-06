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Сотрудники МВД Грузии задержали 80-летнего мужчину, избившего собственного внука


06.06.2020   15:53


В Карели (регион Шида Картли) полиция задержала 80-летнего мужчину, избившего своего несовершеннолетнего внука. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По данным ведомства, жертвой семейного насилия стал 14-летний подросток. О случившемся он рассказал соцработнику, который, в свою очередь, уведомил полицию.

Следствие начато по статье «семейное насилие в отношении несовершеннолетнего». Задержанному грозит до трех лет тюрьмы.

Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии. Согласно статистике МВД, эта категория занимает третье место в общей картине преступности по стране по итогам 2019 года.

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