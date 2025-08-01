МВД: Уровень зарегистрированных преступлений снизился в период с января по июнь 2025 года

01.08.2025 14:49





На официальном сайте Министерства внутренних дел опубликована статистика зарегистрированных преступлений за первые шесть месяцев 2025 года по всей стране. Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уровень преступности снизился на 795 случаев, что составляет снижение на 2,96%.



Также увеличился показатель раскрываемости зарегистрированных преступлений — он составляет 66,16%.



Благодаря эффективной правовой политике по борьбе с незаконным оборотом и распространением наркотических средств и бескомпромиссным действиям со стороны МВД, в первом полугодии 2025 года значительно возросло выявление наркопреступлений. В течение шести месяцев текущего года правоохранительными органами было зафиксировано 3919 случаев, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате активных мероприятий полиции, за два квартала 2025 года к ответственности за незаконную реализацию наркотических средств привлечены 263 человека — почти в два раза больше, чем в прошлом году.



В первые шесть месяцев 2025 года также сократилось количество преступлений против собственности. В частности, уменьшилось число случаев краж из квартир, разбойных нападений, мошенничества, вымогательства и присвоения/растраты.



В 2025 году также наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом количества сексуальных преступлений, фактов торговли людьми, вовлечения несовершеннолетних в торговлю, киберпреступлений (на 80 случаев меньше) и должностных преступлений (на 46 случаев меньше).



В то же время в первом полугодии 2025 года увеличилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также транспортных преступлений, в том числе на 175 случаев выросло число нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Однако при этом также вырос и показатель раскрытия данных преступлений.



Для обеспечения максимально безопасной среды в стране все соответствующие подразделения Министерства внутренних дел продолжают круглосуточную и бескомпромиссную борьбу с преступностью.







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