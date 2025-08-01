На процессе по делу Мзии Амаглобели присутствуют представители ряда посольств стран ЕС

01.08.2025 14:42





На процессе по делу учредителя издания «Батумелеби» Мзии Амаглобели пришли представители посольств Евросоюза, Франции, Швеции, Германии, Чехии, Нидерландов, Польши и Литвы.



Кроме того, в Батумском городском суде находятся родители лиц, задержанных в ходе протестов, и 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Параллельно, у здания суда собираются сторонники журналиста и проводят акцию протеста.



Напомним, что следствие вменяет Мзии Амаглобели совершение преступления по статье 353-й Уголовного кодекса Грузии. Ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.





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